EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

اقتصاد الصين يتجاوز التوقعات ويحقق نموًا ملحوظًا بنسبة 5.3%

عمال ينتظرون خارج موقع بناء في بكين، الثلاثاء 9 أبريل 2024
عمال ينتظرون خارج موقع بناء في بكين، الثلاثاء 9 أبريل 2024 Copyright Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام هذا العام مقارنة بالسنة السابقة، مدعومًا بالخطط الحكومية لتعزيز الطلب الاقتصادي.

اعلان

وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاء: "عمومًا، بدأ الاقتصاد الوطني بداية جيدة في الربع الأول، مما أرسى أساسًا جيدًا للعام بأكمله". وأضافت الوكالة أن الاستقرار الاقتصادي ليس قويًا بعد.

ومنذ تفشي جائحة كوفيد، عانت الصين من تباطؤ الطلب وأزمة عقارية طويلة الأمد.

وفي السنوات القليلة الماضية، عجزت العديد من شركات العقارات الصينية العملاقة، وأبرزها شركتي إيفرغراند وكانتري غاردن، عن سداد ديونها.

شهد الربع الأول زيادة في الإنفاق داخل الصين
شهد الربع الأول زيادة في الإنفاق داخل الصينMark Schiefelbein/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

وأظهر الربع الأخير من العام الماضي علامات قليلة على التحسن على هذه الجبهة، مع انخفاض الاستثمار العقاري بنسبة 9.5% على أساس سنوي.

لكن ما عزز النمو كان الناتج الصناعي الصيني، الذي ارتفع بنسبة 6.1% في الربع الأخير مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

كما نمت مبيعات التجزئة بمعدل سنوي قدره 4.7%، في حين ارتفع الاستثمار الثابت في المصانع والمعدات بنسبة 4.5%.

ويعتقد أيضًا أن احتفالات العام القمري الجديد، التي بدأت في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، عززت إنفاق الأسر خلال الربع الأخير.

ومع ذلك، انخفضت الواردات والصادرات اعتبارًا من شهر آذار/ مارس فقط مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث انخفض الأخير بنسبة 7.5٪.

وقد حددت بكين هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% هذا العام، وهو هدف منخفض تاريخيًا ولكنه يظل طموحًا في السياق الحالي.

وتأتي أحدث البيانات في الوقت الذي يزور فيه المستشار الألماني أولاف شولتز الصين في رحلة تستغرق أربعة أيام لإجراء محادثات مع رئيس البلاد شي جين بينغ.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: إعادة تشغيل مخبز في شمال غزة لأول مرة منذ بداية الحرب وطوابير طويلة من المنتظرين

شاهد: توثيق الوصفات الشعبية في المطبخ الإيطالي لمدينة سانسيبولكرو

أيرلندا تسحب استثمارت بملايين الدولارت من بنوك وشركات إسرائيلية

الصين نمو اقتصادي اقتصاد