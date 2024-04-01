شاهد: تمهيدا لزيارة شي إلى باريس.. وزير الخارجية الفرنسي يلتقي نظيره الصيني في بكين

بقلم: يورونيوز

تعتبر رحلة سيجورني إلى بكين بمثابة تحضير لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى فرنسا في ربيع العام الحالي.

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التقى وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيهنظيره الصيني وانغ يي في العاصمة بكين يوم الإثنين.

وتعتبر رحلة سيجورني إلى بكين بمثابة تحضير لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى فرنسا في ربيع العام الحالي.

وفي فبراير/شباط، التقى وانغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، حيث أعرب ماكرون عن رغبته في تعزيز التعاون مع الصين وتطوير التبادلات على مستوى عالٍ بحلول نهاية هذا العام، وفقًا لوزارة الخارجية الصينية.

ويصادف هذا العام الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا.