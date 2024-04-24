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شاهد: من بكين.. فولكس فاغن تكشف عن خطط لطرح عشرات الموديلات الجديدة في الصين من بينها أودي وبورشه

الرئيس التنفيذي لفولكس فاغن أوليفر بلومه يتحدث خلال حدث إعلامي أقامته مجموعة فولكس فاغن قبل يوم واحد من معرض السيارات في بكين
الرئيس التنفيذي لفولكس فاغن أوليفر بلومه يتحدث خلال حدث إعلامي أقامته مجموعة فولكس فاغن قبل يوم واحد من معرض السيارات في بكين Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أقامت شركة فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات فعالية صحفية يوم الأربعاء قبيل افتتاح معرض بكين للسيارات.

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وتخطط مجموعة فولكس فاغن الألمانية، والتي تضم أيضًا أودي و بورشه، لإطلاق 40 طرازًا جديدًا في الصين على مدى السنوات الثلاث المقبلة وأن يكون لديها مجموعة من 30 سيارة كهربائية بحلول عام 2030. وقال الرئيس التنفيذي لفولكس فاغن، أوليفر بلومه، للمستثمرين يوم الأربعاء إن الصين هي "السوق الثاني للشركة".

وفوجئ صانعو السيارات الأجانب في الصين بطفرة السيارات الكهربائية التي هزت السوق الصينية، وهي الأكبر في العالم، على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وعلى غرار تسلا، طورت شركات صناعة السيارات في الصين ومئات الشركات الناشئة سيارات كهربائية مزودة بشاشات تشبه الأجهزة اللوحية ومعلومات وخيارات ترفيهية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرات القيادة الذاتية.

وقفزت مبيعات السيارات الكهربائية في الصين من 900 ألف مركبة في عام 2020 إلى 5.1 مليون مركبة في العام الماضي، وهو ما يمثل 24% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، وفقًا لجمعية سيارات الركاب الصينية. أمر ساهمت فيه محفزات مثل الطاقة الخضراء المدعومة حكوميًا والإعفاءات الضريبية.

وقد جعل ذلك شركات السيارات مثل فولكس فاغن، التي تبيع في الصين حوالي ثلث ما تنتجه من السيارات، تتدافع لتطوير طرازات جديدة لسوق مختلفة تمامًا عن السوق المحلية.

المصادر الإضافية • أ ب

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