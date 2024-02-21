بوتين يهدي صديقه المحب للسيارات الفاخرة كيم جونغ أون.. ليموزين روسية الصنع

بقلم: يورونيوز

تأتي هذه الهدية وسط اتهامات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لكيم جونغ أون بتزويد بوتين بذخيرة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات لمساعدته في هجومه على أوكرانيا.

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في مناسبة جديدة، أظهرت العلاقات القوية والودية التي تجمع بين فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون، قدم الرئيس الروسي سيارة فاخرة كهدية للزعيم الكوري الشمالي الذي يعرف بشغفه بالسيارات الفاخرة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الرسمية (KCNA)، أهدى كيم سيارة روسية الصنع لاستخدامه الشخصي. وتم تسليمها إلى مجموعة ضمت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي في 18 شباط/فبراير.

ولم تتوفر تفاصيل أخرى حول كيفية تسليم السيارة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن يو جونغ، أعربت عن شكرها، وقالت إن "الهدية تعكس العلاقات الوثيقة بين كبار القادة".

وأفاد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، أن كيم جونغ أون تلقى سيارة من طراز "أوروس" Aurus جديدة، تم تصنيعها ضمن برنامج روسي لإنتاج سيارات ليموزين فاخرة كبديل محلي للسيارات الأجنبية.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية روسيا إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، بما في ذلك تلك التي تمنع نقل السلع الفاخرة، مع وجود قائمة من السلع والبضائع التي يحظر تصديرها إلى كوريا الشمالية، وتشمل اليخوت والسيارات الفاخرة،

وتأتي هذه الهدية وسط اتهامات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لكيم جونغ أون بتزويد بوتين بذخيرة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات لمساعدته في هجومه على أوكرانيا.

ويظهر كيم جونغ أون بشكل متكرر على متن سيارات فاخرة، بما في ذلك مرسيدس-Benz Maybach GLS 600 SUV، التي تباع بسعر يبلغ 174,350 دولاراً. وعلى الرغم من أن هذه السيارة تعتبر إحدى أقل سياراته التكلفة، إلا أن أسطوله الشخصي يتضمن سيارات ليموزين مدرعة من مرسيدس مايباخ يمكن بيعها بأكثر من مليون دولار.