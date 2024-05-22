أوشكت ألعاب باريس 2024 على البدء. أنفقت المليارات في محاولة لإنشاء أكثر ألعاب أولمبية استدامة حتى الآن. يلتقي The Exchange مع القادة في طليعة الجهود المبذولة لتوليد إرث من النجاح الاقتصادي والبيئي.

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في حين تستعد باريس للترحيب بالألعاب الأولمبية للمرة الثالثة، يلقي برنامج The Exchange نظرة على التأثير الاقتصادي لاستضافة أكبر حدث رياضي دولي في العالم.

خصصت لجنة باريس 2024 4.4 مليار يورو في عام 2022 لتغطية التذاكر والترخيص والضيافة ومع بدء الاستعدادات النهائية تتوقع الشركات المحلية زيادة كبيرة في المبيعات من ملايين الزوار. تتوقع دراسة أجرتها شركة Deloitte للاستشارات المالية أن ينفق عملاء Airbnb الذين يحضرون أولمبياد باريس 2024 نصف مليار يورو على المطاعم والأنشطة الترفيهية.

أصبحت رعاية الشركات في الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية أعمالًا تجارية كبيرة بشكل متزايد. وقّعت شركة كوكا كولا الرائدة في الرعاية الأولمبية أول صفقة لها في عام 1928. يُعدّ تغير المناخ والاستدامة أمران أساسيين في هذه الاتفاقيات اليوم حيث وعدت العلامة التجارية الشهيرة للمشروبات بالاعتماد فقط على الزجاجات القابلة لإعادة التدوير خلال الألعاب.

في هذه الحلقة، يشرح كريستوف دوبي المدير التنفيذي للألعاب الأولمبية كيف تهدف كل هذه الأنشطة إلى إحداث تأثير إيجابي على الأعمال والمجتمع والكوكب وكما أخبرنا أنطوان غيلو نائب عمدة باريس كيف يساعد استثمار بقيمة 1.4 مليار يورو في إعداد نهر السين لأولمبياد باريس 2024 وحماية إمدادات المياه الحيوية في المدينة من التلوث.