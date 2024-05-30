جيف بيزوس يطيح بالفرنسي أرنو ليستعيد مكانته كأغنى رجل في العالم

بقلم: يورونيوز

أزاح رجل الأعمال الأمريكي ومالك شركة "أمازون" جيف بيزوس الفرنسي برنار أرنو ليعتلي صدارة قائمة أغنياء العالم بثروة قدرها 205 مليار دولار أمريكي.

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وفقاً لمؤشر بلومبرغ اليومي لتصنيف الأكثر ثراءً في العالم، لا يبتعد أرنو، مالك شركة LVMH للمنتجات الفاخرة، كثيراً عن بيزوس بثروة قدرها 203 مليار دولار.

ولم تصمد مجموعة أرنو، التي تملك علامات تجارية مثل "غيرلان" و"جيفينشي" و"ديور" أمام عدة مشاكل داخلية وفقد سهمها 3.68% من قيمته.

وتعرضت إدارة ارنو للمجموعة مؤخراً لجدل كبيربعد قراره بتعيين عدد من أولاده في مجلس إدارتها.

وانخفضت أصول الملياردير الفرنسي أمس الأربعاء بمقدار 6.7 مليار دولار لتصل إلى 203 مليار دولار.

وتقلصت ثروة أرنو منذ بداية العام بنحو 4.4 مليار دولار في حين ارتفعت ثروة بيزوس بنحو 28 مليار دولار.

وتفوق الفرنسي على مالك منصة "إكس" وشركتي "تيسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك، الذي بلغت ثروته 202 مليار دولار.

واحتل مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ المركز الرابع بثروة تقدر بـ 169 مليار دولار والمؤسس المشارك لشركة "غوغل" لاري بيج في المركز الخامس بمبلغ 156 مليار دولار وبيل غيتس في المركز السادس بمبلغ 152 مليار دولار.

أول امرأة في الترتيب هي فرانسواز بيتينكور مايرز، وريثة مجموعة "لوريال" الفرنسية، في المركز السادس عشر، بقيمة 96.8 مليار دولار.

وبذلك يعود بيزوس لصدارة ترتيب أغنياء العالم بعدما احتل نفس المرتبة بالتغلب على ماسك في مارس – آذار الماضي.

وخسر ماسك آنذاك أكثر من 30 مليار دولار من ثروته خلال عام واحد بسبب انخفاض سعر سهم تيسلا بمقدار 25% من قيمته في الوقت الذي ارتفعت فيه ثروة أرنو بمقدار 30 مليار دولار أيضاً.