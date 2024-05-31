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جدونا

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أرامكو السعودية تطرح دفعة ثانية من أسهمها للبيع بقيمة مليارات الدولارات

صهاريج تخزين نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية
صهاريج تخزين نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية Copyright Amr Nabil/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
Copyright Amr Nabil/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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شهد الاكتتاب العام الأول لأرامكو عام 2019 تداول 1.73% فقط من أسهم الشركة في بورصة تداول السعودية، ويمثل الطرح الجديد 0.64% من إجمالي أسهم الشركة.

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قالت شركة النفط السعودية "أرامكو" اليوم الجمعة إنها ستطرح دفعة ثانية من أسهمها للبيع بقيمة ستبلغ مليارات الدولارات، في طرح هو الثاني لعملاق النفط السعودي منذ عام 2019.

وأفصحت الشركة عن بيع أسهمها بتقدير بلغ 1.545 مليار سهم بأسعار تتراوح بين 7.12 و 7.73 دولارات أمريكية للسهم الواحد.

وأضافت الشركة بأن عملية بيع الأسهم ستبدأ يوم الأحد القادم للمؤسسات للمستثمرة على أن يبدأ البيع للأفراد المستثمرين يوم الإثنين.

وبذلك ستبلغ قيمة مبيعات الأسهم الجديدة حوالي 12 مليار دولار حسب أعلى تقييم.

وتبلغ القيمة السوقية لأرامكو 1.8 تريليون دولار، مما يجعلها سادس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة بعد مايكروسوفت وأبل ونفيديا وألفابت المالكة لغوغل وأمازون على التوالي.

وشهد الاكتتاب العام الأول لأرامكو عام 2019 بيع 1.73% فقط من أسهم الشركة في بورصة تداول السعودية، ويمثل الطرح الجديد 0.64% من إجمالي أسهم الشركة.

ولا تزال الحكومة السعودية هي المساهم الأكبر في أرامكو، حيث تتجه الأسهم أيضًا نحو صناديق الثروة السيادية في المملكة كجزء من جهودها لتنويع اقتصاد البلاد بسرعة بعيدًا عن النفط.

وحققت أرامكو أرباحًا قدرها 121 مليار دولار العام الماضي، ما شكّل انخفاضًا من الرقم القياسي المسجل في 2022 بسبب تراجع أسعار الطاقة.

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أسهم السعودية أرامكو نفط- أسواق اقتصاد