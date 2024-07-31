اغتيال إسماعيل هنية يذكي التوتر في الشرق الأوسط ويؤثّر على المستثمرين ويشعل أسعار النفط في العالم

ارتفع سعر نفط الخام الأمريكي وبرنت اليوم حيث أثّرت التوترات المستجدّة في الشرق الأوسط على تعاملات المستثمرين.

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وقفزت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، مدفوعة بحالة من الشك بشأن إمدادات النفط في حال اشتعال الصراع في المنطقة بعد اغتيال إسماعيل هنية.

وارتفع سعر النفط الخام الأمريكي، المعروف أيضًا باسم خام غرب تكساس الوسيط، بنسبة 3.56٪ إلى 77.39 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 3.08٪ إلى 80.48 دولارًا، حيث أدّت التوترات في الشرق الأوسط إلى تقلبات السوق العالمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقسمفيه المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على الانتقام من إسرائيل بسبب مقتل القائد السياسي لحماس، في عملية اغتيال صادمة تهدد بتصعيد الصراع.

وقال خامنئي إنّ إسرائيل "أعدّت لنفسها عقوبة قاسية" بعد اغتيالها هنية في غارة جوية قبل فجر يوم الأربعاء في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال خامنئي في بيان على موقعه الرسمي "نعتبر الانتقام له واجبًا علينا"، مضيفًا أنّ هنية كان "ضيفًا عزيزًا في بيتنا".

وكانت إسرائيل قد توعدت بقتل هنية وقادة آخرين من "حماس" على خلفية الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل.