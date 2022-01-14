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أخبار ثقافية

أفراد الشرطة الإيطالية يعترضون على ارتداء كمامات وردية اللون

كمامات الوجه.
كمامات الوجه.   -   حقوق النشر  أ ب
بقلم:  يورونيوز

قدمت الشرطة الإيطالية احتجاجا لوزارة الداخلية بعد إرسال كمامات وردية اللون ليضعها أفراد الشرطة خلال نوبات الخدمة قائلة إن هذا اللون يهدد بالإضرار بسمعتها وهيبتها.

وكتبت نقابة الشرطة في رسالة إلى وزارة الداخلية "لا نفهم سبب شراء كمامات بلون يبدو من الوهلة الأولى أنه غير مناسب لإدارتنا". وقالت الرسالة إن هذا أمر "يثير الحيرة" مضيفة أنه بعد عامين من تفشي فيروس كورونا يجب أن يكون من السهل شراء الكمامات المناسبة.

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وطالبت الشرطة بأن تكون الكمامات سوداء أو بيضاء أو زرقاء في المستقبل. ولم يصدر تعليق بعد من وزارة الداخلية.

المصادر الإضافية • رويترز