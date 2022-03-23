زواج وراء القضبان.. مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج يدخل "القفص الذهبي"

في حفل صغير من المقرر أن يحضره أربعة ضيوف إضافة لشاهديْن رسمييْن واثنيْن من الحراس، يتزوج الأربعاء جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس صديقته منذ فترة طويلة ستيلا موريس، داخل سجن يخضع لحراسة مشددة في جنوب شرق لندن.

الرجل البالغ من العمر 50 عاما، مطلوب لدى السلطات الأميركية لمحاكمته في 18 تهمة تتعلق بكشف ويكيليكس عن مجموعات ضخمة من السجلات العسكرية الأميركية السرية والبرقيات الدبلوماسية.

أسانج الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، محتجز منذ عام 2019 في سجن بيلمارش، وكان قبلها متحصنا في سفارة الإكوادور بلندن لمدة سبع سنوات.

وأثناء إقامته في سفارة الإكوادور، أنجب أسانج طفلين من موريس، المحامية التي تصغره بأكثر من عشر سنوات، والتي التقى بها في عام 2011 عندما بدأت العمل ضمن فريقه القانوني. وبدأت علاقتهم في عام 2015.

وسيُقام الحفل خلال ساعات الزيارة في السجن، الذي شهد قضاء بعض أعتى المجرمين في بريطانيا فترة العقوبة فيه، ومن بينهم قاتل الأطفال إيان هنتلي.

وفستان زفاف موريس والإزار الاسكتلندي المعروف باسم (الكلت) والذي سيرتديه أسانج، في إشارة لارتباط عائلته باسكتلندا، من تصميم مصممة الأزياء البريطانية فيفيان ويستوود، التي سبق لها أن شنت حملة مناهضة لتسليمه.

ورُفض هذا الشهر مَنْح أسانج الإذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا البريطانية على قرار تسليمه للولايات المتحدة. لكن لا يزال بإمكانه الطعن في أي قرار تتخذه الحكومة بالموافقة على تسليمه.