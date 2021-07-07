القضاء البريطاني يسمح للولايات المتحدة باستئناف قرار رفض تسليم أسانج إليها

منحت المحكمة العليا البريطانية الحكومة الأمريكية الإذن باستئناف قرار بعدم جواز إرسال مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتجسس.

وقال المكتب القضائي، الأربعاء، إنه تم قبول الاستئناف وإن القضية ستُعرض في جلسة المحكمة العليا فيما لم يتم تحديد موعد.

ورفضت محكمة ابتدائية في كانون الثاني/ يناير طلبا أمريكيا ينص على إرسال أسانج إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتجسس بسبب نشر ويكيليكس لوثائق عسكرية سرية قبل عقد من الزمن.

ونفت القاضية فانيسا بارايتسر تسليمه لأسباب صحية قائلة إن أسانج من المرجح أن يقتل نفسه إذا احتجز في ظل ظروف سجن قاسية بالولايات المتحدة.

وأمرت القاضية بضرورة بقاء أسانج في السجن أثناء أي استئناف محتمل للولايات المتحدة، وحكم بأن المواطن الأسترالي "لديه حافز للفرار" إذا تم إطلاق سراحه.

وكان أسانج البالغ من العمر 50 عامًا في سجن بلمارش شديد الحراسة في لندن منذ اعتقاله في أبريل 2019 لتخطي الكفالة قبل سبع سنوات خلال معركة قانونية منفصلة.

وأمضى أسانج سبع سنوات مختبئًا داخل سفارة الإكوادور بلندن، حيث فر عام 2012 لتجنب تسليمه إلى السويد لمواجهة مزاعم الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وأسقطت السويد التحقيقات في الجرائم الجنسية في نوفمبر 2019 بسبب مرور وقت طويل.

ووجه المدعون الأمريكيون لائحة اتهام إلى أسانج بشأن 17 تهمة تجسس وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر بسبب نشر ويكيليكس لآلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية المسربة. وتصل عقوبة التهم إلى السجن 175 عامًا كحد أقصى.

ويقول المدعون إن أسانج ساعد بشكل غير قانوني محلل المخابرات بالجيش الأمريكي تشيلسي مانينغ في سرقة برقيات دبلوماسية وملفات عسكرية سرية نشرتها ويكيليكس لاحقًا.

ويجادل محامو أسانج بأنه كان يعمل كصحفي ويحق له الحصول على حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول لنشره الوثائق التي كشفت أخطاء الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان.

وحثت خطيبة أسانج ستيلا موريس، الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء على إسقاط الدعوى التي بدأت في عهد سلفه دونالد ترامب.

ولدى موريس ولدان صغيران من أسانج، وقالت خارج المحكمة العليا إن مؤسس ويكيليكس كان "مريضًا جدًا" في السجن.

وأضافت "لقد فاز بقضيته في يناير، لماذا هو في السجن؟"

وناشدت "إدارة بايدن أن تفعل الشيء الصحيح. تم تقديم هذا الاستئناف قبل يومين من مغادرة ترامب، وإذا كانت إدارة بايدن جادة بشأن احترام سيادة القانون، والدفاع عن حرية الصحافة العالمية، فإن الشيء الوحيد الذي يمكنها فعله هو إسقاط هذه القضية ".