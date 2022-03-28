شاهد: ويل سميث يصفع كريس روك خلال حفل جوائز الأوسكار ... والسبب زوجته

لم يتردد الممثل ويل سميث قبيل تسلمه جائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "كينغ ريتشارد" أو "الملك ريتشارد" في صفع مقدم حفل توزيع الجوائز الممثل الكوميدي كريس روك على الوجه براحة يده ووجه له السباب بسبب سخرية روك من مظهر زوجته في الحفل الذي أقيم يوم الأحد.

وكان روك قد سخر من تسريحة شعر زوجة سميث، جادا بينكيت سميث المشار إليها في فيلم "جي. آي. جين" والذي حلقت فيه الممثلة ديمي مور شعر رأسها.

وسار سميث على خشبة المسرح وصفع روك فيما بدا للوهلة الأولى أنه مزحة مكتوبة مسبقا. لكن المزاج العام تحول إلى الكآبة بعد لحظات عندما عاد سميث إلى مقعده وصاح مرة أخرى "لا تنطق اسم زوجتي بفمك البغيض".

وفي فيلم "الملك ريتشارد" لعب ويل سميث الذي يبلغ من العمر 53 عاما دور ريتشارد وليامز والد بطلتي التنس فينوس وسيرينا وليامز. وكان سميث قد تم ترشيحه للجائزة مرتين في العام 2001 والعام 2006.