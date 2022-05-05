الوليد بن طلال: ماسك سيكون "قائدا ممتازا" لتويتر

قال المستثمر السعودي الأمير الوليد بن طلال يوم الخميس إن رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك سيكون "قائدا ممتازا" لموقع تويتر، حيث وافق الأمير على الاحتفاظ بحصته البالغة 1.89 مليار دولار في تويتر وعدم بيعها.

وكان الأمير الوليد قد عارض في 14 أبريل نيسان عرض الشراء، قائلا إن السعر الذي عرضه إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، لم يقترب من القيمة الجوهرية لتويتر بالنظر إلى آفاق نموه.

لكنه قال يوم الخميس في تغريدة على تويتر إنه من الرائع التواصل مع "صديقه الجديد" ماسك. وكتب على تويتر: "من الرائع التواصل معك صديقي ‘الجديد‘ @إيلون ماسك (..) أعتقد أنك ستكون قائدا ممتازا لتويتر لدفع وتعظيم إمكاناته الكبيرة".

وأضاف في تغريدة على تويتر "أتطلع أنا وشركة المملكة القابضة للاحتفاظ بحصتنا البالغة 1.9 مليار دولار في تويتر ‘الجديد‘ والانضمام لكم في هذه الرحلة المثيرة". ولم ترد المملكة القابضة على طلب لرويترز بتعليق إضافي.

وبينما يمتلك الأمير حصصا في شركات عديدة مثل شركة سيتي غروب وليفت، فإن شركته الاستثمارية تبيع حصصها في فنادق على مدار السنوات العشر الماضية.

ووافقت شركة كاسكيد للاستثمار التي يملكها بيل غيتس، أواخر العام الماضي، على السيطرة على فنادق ومنتجعات فور سيزنز، من خلال شراء نحو نصف حصة الأمير الوليد مقابل 2.21 مليار دولار.