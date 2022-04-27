كيف سيتعامل مالك تويتر الجديد إيلون ماسك مع قواعد النشر في أوروبا؟

يتعارض نهج عدم التدخل في الإشراف على محتوى تويتر الذي من المرجح أن يعتمده إيلون ماسك مع قوانين جديدة طموحة في أوروبا تهدف إلى حماية المستخدمين من المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ومواد أخرى "ضارة".

إيلون ماسك، الذي يصف نفسه بـ "المطلق لحرية التعبير" اشترى تويتر مقابل 44 مليار دولار هذا الأسبوع.

وسارع مسؤولو الاتحاد الأوروبي والنشطاء الرقميون إلى القول إن أي تركيز على حرية التعبير على حساب الأمان عبر الإنترنت لن يتغير بعد عززت الكتلة المكونة من 27 دولة مكانتها كرائدة عالمية في الجهود المبذولة لكبح قوة عمالقة التواصل.

وقال جان بنفرات، كبير مستشاري السياسة في مجموعة الحقوق الرقمية: "إذا كان نهجه سيكون مجرد التوقف عن الاعتدال، فمن المحتمل أن يجد نفسه في صلب الكثير من المشاكل القانونية في الاتحاد الأوروبي".

سوف يواجه ماسك قريباً قانون الخدمات الرقمية في أوروبا، والذي سيتطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل تويتر وغوغل والمؤسسة الأم لفيسبوك "ميتا" مراقبة منصاتهم بشكل أكثر صرامة أو مواجهة غرامات بمليارات الدولارات.

السيد ماسك يعرف ذلك جيدًا. إنه على دراية بالقواعد الأوروبية المتعلقة بالسيارات، وسوف يتكيف بسرعة مع قانون الخدمات الرقمية

اتفق المسؤولون قبل أيام فقط على التشريع التاريخي، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2024.

ومن غير الواضح متى يمكن أن يشعل حملة مماثلة في مكان آخر حيث ينقسم المشرعون الأمريكيون حول الجهود المبذولة لمعالجة المنافسة والخصوصية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والمزيد.

أوروبا مستعدة لماسك

هذا يعني أن مهمة كبح جماح تويتر بقيادة ماسك قد تقع على عاتق أوروبا، وهو أمر أشار المسؤولون إلى أنهم مستعدون له.

وأكد تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، على تويتر يوم الثلاثاء: "سواء كانت السيارات أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن أي شركة تعمل في أوروبا ستمتثل لقواعدنا، بغض النظر عن مساهمتها". "السيد ماسك يعرف ذلك جيداً. إنه على دراية بالقواعد الأوروبية المتعلقة بالسيارات، وسوف يتكيف بسرعة مع قانون الخدمات الرقمية".

لم يتم توضيح خطط ماسك الخاصة بتويتر بما يتجاوز بعض الأفكار للميزات الجديدة، ما يفتح خوارزميته أمام التفتيش العام ويهزم "الروبوتات" التي تتظاهر بأنها مستخدم حقيقي.

الوزير الفرنسي للخدمات الرقمية سيدريك أو قال إن ماسك لديه "أشياء مثيرة للاهتمام" يريد دفعها من أجل تويتر، "لكن دعونا نتذكر تشريع الخدمات الرقمية، وبالتالي الالتزام بمكافحة المعلومات المضللة والكراهية عبر الإنترنت وما إلى ذلك، ستنطبق بغض النظر عن الأيديولوجية من مالكها".

وقالت ألكسندرا إيز، المشرعة عن حزب الخضر في الاتحاد الأوروبي، والتي شاركت في التفاوض على القانون "إن فكرة إيلون ماسك عن حرية التعبير دون الاعتدال في المحتوى ستستبعد أجزاء كبيرة من السكان من الخطاب العام مثل النساء والأشخاص الملونين".

رفض تويتر التعليق بينما غرد ماسك أن "رد الفعل الشديد للأجسام المضادة من أولئك الذين يخشون حرية التعبير يقول كل شيء"، وأضاف أنه يقصد بحرية التعبير "ما يتوافق مع القانون" وأنه ضد الرقابة التي "تتجاوز القانون كثيراً".

لدى المملكة المتحدة أيضا قانون أمان على الإنترنت في الأعمال التي تهدد كبار المديرين في شركات التكنولوجيا بالسجن إذا لم يمتثلوا. سيحصل المستخدمون على مزيد من القوة لمنع المتصيدين المجهولين، وستضطر شركات التكنولوجيا إلى إزالة المحتوى غير القانوني بشكل استباقي.

ضرورة أن يبقى تويتر "مسؤولاً"

شدد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على ضرورة بقاء تويتر "مسؤولا" وعلى حماية المستخدمين وقال المتحدث باسم جونسون ماكس بلاين يوم الثلاثاء: "بغض النظر عن الملكية، يجب أن تكون جميع منصات التواصل الاجتماعي مسؤولة".

أكد داميان كولينز، النائب البريطاني الذي قاد لجنة برلمانية تعمل على مشروع القانون، أنه إذا كان ماسك يريد حقا جعل تويتر ملاذا لحرية التعبير، "فسوف يحتاج إلى تنظيف ساحة البلدة الرقمية".

قال كولينز إن تويتر أصبح مكانًا تغرق فيه جيوش منسقة من حسابات "الروبوتات" التي تنشر معلومات مضللة وانقساما وأن المستخدمين يمتنعون عن التعبير عن أنفسهم "بسبب الكراهية والإساءة التي سيتلقونها".

تستهدف القوانين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مثل هذه الانتهاكات. بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي يجب على شركات التكنولوجيا وضع أنظمة بحيث يمكن بسهولة تمييز المحتوى غير القانوني لإزالته بسرعة.

قال الخبراء إن تويتر سيتعين عليه تجاوز إزالة المحتوى غير القانوني المحدد بوضوح كخطاب الكراهية والإرهاب والاعتداء الجنسي على الأطفال وغيرها من الأمور.

يتضمن القانون متطلبات لمنصات التكنولوجيا الكبيرة لإجراء تقييمات سنوية للمخاطر لتحديد مدى مساهمة منتجاتها وخيارات التصميم بانتشار المواد الخلافية التي يمكن أن تؤثر على قضايا مثل الصحة أو النقاش العام.

قال ماتياس فيرميولين، مدير السياسة العامة بوكالة حقوق البيانات: "هذا كله يتعلق بتقييم إلى أي مدى يرى المستخدمون، على سبيل المثال، الدعاية الروسية في سياق حرب أوكرانيا"، أو المضايقات عبر الإنترنت أو معلومات خاطئة عن كوفيد-19. ربما قد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل لـ 6 في المائة من الإيرادات السنوية العالمية للشركة. يمكن حظر المخالفين المتكررين من الاتحاد الأوروبي.

ويتطلب قانون الخدمات الرقمية أيضا أن تكون شركات التكنولوجيا أكثر شفافية من خلال منح المنظمين والباحثين إمكانية الوصول إلى البيانات حول كيفية توصية أنظمتهم بالمحتوى للمستخدمين.

لدى ماسك أفكار مماثلة حيث أكد أن خططه تشمل "جعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة". وقال بنفرات إنها فكرة رائعة ويمكن أن تمهد الطريق لنظام بيئي جديد من خيارات الترتيب والتوصية. لكنه انتقد فكرة أخرى لماسك "التحقق من صحة جميع البشر" قائلاً إن نزع المجهولية أو الأسماء المستعارة من الناس، بما في ذلك الأكثر تهميشًا في المجتمع، كان حلم كل مستبد.