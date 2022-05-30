شاهد: رجل متنكّر بزي امرأة عجوز يهاجم الموناليزا ويلطخها بكعكة

وقع حادث غريب في متحف اللوفر في باريس يوم أمس، 29 أيار/مايو، حيث قام رجل متنكر بزي امرأة عجوز، بتلطيخ لوحة الموناليزا بكعكة.

تظهر مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي شاباً تنكر بزي وشعر مستعار لامرأة عجوز جالسة على كرسي متحرك للمقعدين، دخل أمس الأحد إلى متحف "اللوفر" بباريس، مباشرة إلى القاعة 6 المكتظة عادة بأكبر عدد من الزوار الراغبين برؤية اللوحة الأشهر بالعالم، وهي "الموناليزا" التي رسمها ليوناردو دافنتشي قبل أكثر من 500 عام.

ويدعي الرجل الذي لم تؤكد هويته، أنه متظاهر بيئي أراد جذب النظر عالمياً إلى اعتداءات بيئية .

وأثناء اقتياده، صرخ بالفرنسية قائلاً: "هناك أشخاص يحاولون تدمير الكوكب.. فكر بالأرض. فكر فقط"، كاشفاً بعبارته عن غايته مما فعل، وهي لفت النظر عالمياً إلى اعتداءات بيئية بالآلاف تتعرض لها الأرض يومياً من سكانها غير المبالين.