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فرنسا

بيع لوحة الموناليزا المصنوعة من مكعبات روبيك بمبلغ 480 ألف يورو

بقلم:  يورونيوز
لوحة الفنان إنفيدر المباعة
لوحة الفنان إنفيدر المباعة   -  
حقوق النشر
Artcurial
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بيعت نسخة من لوحة الموناليزا ليوناردو دافنشي مكونة بأكملها من مكعبات روبيك بحوالي نصف مليون يورو في العاصمة الفرنسية باريس.

"روبيك موناليزا" من تصميم الفنان الفرنسي المعروف باسم "إنفيدر" الذي صممها في العام 2005 باستخدام 330 قطعة من مكعبات روبيك كأول قطعة من سلسلة من الأعمال التي تعيد تقديم أبرز اللوحات فى تاريخ الفن بعنوان "روبيك ماستر بيسز".

وبيعت اللوحة بمبلغ 480 ألف يورو، أربعة أضعاف المبلع الذي تم تقديره، بعد منافسة حادة في مزاد علني بين إثنين من المشترين في مزاد Artcurial's Urban & Contemporary بباريس.

ويشتهر إنفادير بلوحات الفسيسفاء المصممة على طراز البيكسلات لألعاب الفيديو من سبعينيات وثمانينات القرن الماضي.

وكان الفنان " إينفيدر"، واسمه الحقيقى فرانك سلاما قد اشتهر بـ"غزوات" الشوارع التى قام بها فى أكثر من 65 مدينة فى 33 بلداً، حتى أنه استحدث تياراً فنياً يلخص أعماله باسم "الروبيكوبية".

وأعاد الفنان تقديم مجموعة من أشهر اللوحات فى العالم وخصصت له معارض عدة منذ العام 2005.

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