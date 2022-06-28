شاهد: رقص وحركات بهلوانية في "سيرك عمار" بالجزائر

عاد "سيرك عمار" الكبير هذه السنة في جولة أخرى عبر مختلف المناطق الجزائرية.

وأقام السيرك خيمته الكبيرة قرب منتزه الصابلات بالعاصمة الجزائرية.

سيحضر المتفرجون كل يوم عرضًا من الساعة 19:30 إلى 21:30 مساءً. ويتضمن العرض الرقص والسحر والحركات البهلوانية، من إنتاج فنانين مختلفين.

ويعود تأسيس "سيرك عمار" إلى عام 1860 على يد أحمد بن عمار القايد، المولود في مدينة برج بوعريريج، حيث أقام حينها خيمته الحمراء والخضراء لأول مرة.

وغادر هذا الرجل الموهوب الجزائر لأول مرة ليبيع خيولاً أصيلة في إنجلترا. وخلال هذه الرحلة، طوّر عرضًا عامرا بالبهجة والألوان.

يقول ستيف توجني، المدير الفني للسيرك: "عدنا بعد انتظار طويل، حيث يعطينا بدء العروض في العاصمة طاقة إيجابية".

وقد استمتع الجمهور بانطلاق العروض، تقول إحدى الفتيات: "أحب السيرك" ويقول طفل صغير: "رأينا أسودًا وتماسيح"، بينما يقول آخر: "لقد تأثرت بالفنانين" ويضيف أحد المتفرجين: "كان العرض جيدا" وهو ما تؤكده طفلة صغيرة حضرت إلى السيرك مع والديها: "السيرك جميل جدا".