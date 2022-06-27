شاهد: فنون أدائية وحركات بهلوانية في مهرجان "سيرك الشارع" في تونس

انطلقت النسخة الخامسة من المهرجان الدولي لفن سيرك الشّارع في العاصمة التونسية، بمشاركة فنانين من 11 دولة من بينها إيطاليا وفرنسا والسويد وإسبانيا والمكسيك وغيرها.

وبدأ المهرجان الذي تنظمه جمعية “بابا روني لفنون السيرك” من 23 يونيو/ حزيران وسيستمر إلى 28 يونيو/ حزيران في الساحات العامة في تونس العاصمة ومدن ومقاطعات أخرى.

ويقول هيثم كسداوي، مدير سيرك باباروني: "أكثر من عشر دول شاركت في المهرجان هذا العام. نخطط لتقديم عروض على نطاق أوسع وفي عدد أكبر من المحافظات ... نأمل أن ينال إعجاب الجمهور التونسي".

وتتضمن العروض الفنون المسرحية، إضافة إلى الحركات البلهوانية واستعمال القوة الجسدية لبناء تشكيلات أو أهرامات بشرية.

ويهدف المهرجان الذي بدأ عام 2018، تغير الصورة النمطية للسيرك واعتماده بشكل أساسي على الحيوانات المدربة، وفقا لجمعية “بابا روني لفنون السيرك”.