وفاة ميخائيل غورباتشوف أخر رؤساء الاتحاد السوفياتي السابق

توفي ميخائيل غورباتشوف، آخر رئيس للاتحاد السوفياتي السابق، الثلاثاء عن عمر ناهز91 عاماً في روسيا، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن المستشفى حيث كان يعالج.

وقال "المستشفى المركزي العيادي" التابع للرئاسة الروسية في بيان إنّه "مساء اليوم (الثلاثاء)، وبعد صراع طويل مع مرض خطير، توفي ميخائيل سيرغي غورباتشوف".

وغورباتشوف الذي وصل إلى السلطة في 1985، أطلق موجة إصلاحات سياسية واقتصادية هدفت إلى تحديث الاتحاد السوفياتي الذي كان يعاني من أزمات حادّة. وكان غورباتشوف من أنصار التقارب مع الغرب وقد فاز في 1990 بجائزة نوبل للسلام.

وكان غورباتشوف تولى الرئاسة بين 1990 و1991، حيث عرف بسياسة البريسترويكا وغلاسنوست أي إعادة البناء والشفافية، التي أفضت إلى تفكك الاتحاد السوفياتي في 1991/12/26. وقبل أن يتوفى، كان غورباتشوف آخر زعيم من حقبة الحرب الباردة.