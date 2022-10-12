شاهد: "سيارة طائرة" صينية الصنع تقوم بأول رحلة في دبي

أقلعت الإثنين "سيارة طائرة" من صنع شركة إكس بنج الصينية للسيارات الكهربائية، في أولى رحلاتها العامة في الإمارات العربية المتحدة، مع سعي الشركة لإطلاق المركبة الجوية الكهربية في الأسواق العالمية.

وإكس 2 هي مركبة كهربية عمودية الإقلاع والهبوط وتضم مقعدين، وتعتمد على ثماني مراوح، بواقع اثنتين في كل ركن من أركان المركبة. تزن السيارة الطائرة 700 كيلوغرام وتقطع مسافة 140 كيلومترا في 45 دقيقة.

أكد المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة بدبي، عمر الخان أنه "من المتوقع أن يكون الجيل الجديد من هذه السيارات الطائرة الجديدة جاهزًا في العام 2024 وفي العام 2026 سنشهد المزيد من اختبارات الطيران".

يمكن للمركبة المصممة بأناقة أن تحمل راكبين وتعمل بمجموعة من ثمانية مراوح. وتقول الشركة إن سرعتها القصوى تبلغ 130 كيلومترًا في الساعة.

وصفت شركة تصنيع المركبة الرحلة التجريبية من دون سائق التي استمرت تسعين دقيقة يوم الإثنين أنها "أساس مهم للجيل القادم من السيارات الطائرة".

وقال مينجوان تشو، المدير العام لشركة إكس بنج أيروت "نمضي خطوة بخطوة نحو السوق العالمية". وأضاف "اخترنا مدينة دبي أولا لأن دبي هي أكثر المدن ابتكارا في العالم".