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إسبانيا

شاهد: الشرطة الإسبانية تكشف عن طائراتها الدرون الجديدة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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درون.
درون.   -   حقوق النشر  أ ب

نشرت الشرطة الإسبانية الإثنين لقطات مصورة لـ "طائرة بدون طيار عملاقة" جديدة من طراز EH216 خلال عمليات تجارب أجرتها فرقها في العاصمة مدريد. وعلى خلاف الطائرات بدون طيار العادية، يتميز هذا الطراز بقدرته على حمل راكبين. تزن طائرات الدرون هذه 600 كيلوغرام ويمكنها التحليق بسرعة 130 كيلومترًا في الساعة.

تعتزم الشرطة الإسبانية نشر طائرات الدرون هذه  في المناطق التي لا يمكن لطائرات الهليكوبتر العادية دخولها أو في المناطق التي يوجد بها تهديد كيميائي. وتؤكد الشرطة الإسبانية أن الاختبارات التي أجريت الأسبوع الماضي كانت الأولى من نوعها التي تجريها قوة شرطة أوروبية على هذا النوع من الطائرات بدون طيار.

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تم تصنيع هذه الطائرة بدون طيار من طراز EH216 من طرف شركة EHang التي يقع مقرها الرئيسي في الصين.

المصادر الإضافية • أ ب