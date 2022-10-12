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أخبار ثقافية

في غضون ساعات..عطر جديد لإيلون ماسك يحقق مبيعات بمليون دولار

إيلون ماسك.
إيلون ماسك.   -   حقوق النشر  رويترز
بقلم:  يورونيوز

أطلق إيلون ماسك أغنى رجل في العالم عطرا جديدا سماه بيرنت هير "الشعر المحروق" وقال إنه باع 10 آلاف زجاجة بقيمة مليون دولار في غضون ساعات قليلة فقط.

وغير ماسك معلوماته التعريفية على موقع تويتر واصفا نفسه "ببائع عطور" وغرد قائلا "مع تمتعي بالمكانة التي أحظى بها الآن، كان اقتحام مجال صناعة العطور أمرا لا مفر منه... لا أعلم لماذا قاومت هذا الأمر لفترة طويلة؟!".

ووصف الموقع الإلكتروني لشركة تابعة لماسك العطر الجديد بأنه "جوهر الرغبة المقيتة". وثمن الزجاجة الواحدة منه 100 دولار ومن المقرر أن تبدأ عمليات الشحن في الربع الأول من عام 2023، ليفي ماسك بوعد قطعه الشهر الماضي بإطلاق عطره الخاص.

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والشعر المحروق هو أحدث بنات أفكار ماسك لمنتجات لا ترتبط بمجال عمله المعهود في التكنولوجيا، والتي تضمنت علامته التجارية الخاصة بالتيكيلا في عام 2020 وكذلك نوع من السراويل القصيرة أطلقه ماسك للسخرية من المستثمرين الذين راهنوا على فشل شركته لصناعة السيارات الكهربائية، والتي أصبحت الآن أكبر شركة سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية.

المصادر الإضافية • رويترز