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أخبار ثقافية

نجمة البوب بيونسيه الأكثر فوزاً بجوائز غرامي على الإطلاق

نجمة البوب الأمريكية بيونسيه أثناء حفل توزيع جوائز غرامي في نسختها الـ65 بمدينة لوس أنجليس الأمريكية
نجمة البوب الأمريكية بيونسيه أثناء حفل توزيع جوائز غرامي في نسختها الـ65 بمدينة لوس أنجليس الأمريكية   -   حقوق النشر  Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب

باتت المغنية الأميركية بيونسيه الأحد أكثر شخص ينال جوائز غرامي على الإطلاق مع فوزها حتى اليوم بـ32 مكافأة خلال مسيرتها الفنية حتى الآن، بعدما حصدت تكريما عن أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة في هذه الحفلة التي تُعدّ أعم تكريم في عالم الموسيقى.

وحصلت نجمة البوب على جائزة غرامي في فئة أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة عن "رينيسانس" في الدورة الـ65 من حفلة توزيع جوائز غرامي التي أُقيمت الأحد في لوس أنجليس، حيث حصلت المغنية ذات الـ41 عاما على ما مجموعه 4 جوائز في نسخة هذا العام.

وحطمت بيونسيه بذلك رقم قائد الأوركسترا الشهير جورج شولتي الذي حصد خلال مسيرته الفنية 31 جائزة غرامي.

وفاز المغني البريطاني هاري ستايلز بجائزة غرامي عن أفضل ألبوم عن "هاريز هاوس"، في نتيجة مفاجئة إذ كان ألبوما بيونسيه والنجمة البريطانية أديل المرشحان الأبرز في هذه الفئة.

Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP
المغني البريطاني هاري ستايلز بجائزة غرامي عن أفضل ألبوم عن "هاريز هاوس"Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

وقال ستايلز خلال تسلمه الجائزة "هذا الفوز لا يختبره كثيراً أشخاص مثلي، وهو مذهل".

ونالت المغنية وعازفة الغيتار الأميركية بوني رايت جائزة غرامي لأغنية العام عن "جاست لايك ذات"، ما شكّل مفاجأة أيضاً كون المرشحات الأبرز في هذه الفئة كنّ بيونسيه وتايلور سويفت وأديل.

أما جائزة تسجيل العام فذهبت إلى الأميركية ليزو عن أغنيتها "أباوت دام تايم".

Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP
جائزة تسجيل العام ذهبت إلى الأميركية ليزو عن أغنيتها "أباوت دام تايم"Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

وحصلت المغنية البريطانية أديل التي كانت من أبرز المرشحين لنيل جوائز غرامي، على مكافأة واحدة في فئة موسيقى البوب، فيما نالت تايلور سويفت جائزة عن أفضل أغنية مصورة عن "أول تو ويل".