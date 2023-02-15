يورونيوز | تعرف على دور أحدث تقنيات الرسوم والصوت والحركة في تعزيز الواقع الافتراضي

يتيح "الواقع الافتراضي لمستخدمي الانترنت اليوم تجربة رائدة وذكية لا مثيل لها، حيث يسمح بإنشاء بيئات واقع افتراضي من خلال استخدام أحدث تقنيات الرسومات والصوت والحركة.

الواقع الافتراضي يمكن أن يوفر فرصة فريدة لنقل المستخدمين إلى عوالم بديلة، لكي يتمكنوا من محاكاة تجربة فريدة من نوعها... تجربة لا تصدق. وتكنولوجيا الواقع الافتراضي تقدم 4 خدمات أساسية:

⁃ الواقع الافتراضي: وهي تقنية ذكية تسمح للمستخدم بالغوص في العالم الخيالي، لزيارة مكان ما أو معاينة منتوج معين بشكل دقيق، وكأنه في ذلك المكان أو أمام المنتوج.

⁃ الواقع المعزز: تسمح هذه التقنية للمستخدم مستقبلا بمعاينة منتوج ما بشكل واقعي، عن طريق استخدام هاتفه الذكي أو اللوحة الإلكترونية، أو عن طريق اللجوء إلى سماعات الواقع المعزز.

⁃ فيديو 360 درجة: وهو عبارة عن تصوير لأحداث واقعية حيث يتم تسجيل قطع الفيديو من جميع الأبعاد والزوايا في نفس الوقت. عملية التسجيل تتم بواسطة كاميرا ذكية تسمى 360 درجة.

⁃ الزيارة الإفتراضية: وهي عبارة عن عرض تفاعلي ثلاثي الأبعاد بسمح للمستخدم بزيارة منزل أو شقة، أو عقار أو مصنع أو محل تجاري مع التنقل من غرفة إلى غرفة ومن مكان إلى آخر بسهولة وكأن المستخدم يوجد داخل ذلك المكان.

تقنية العالم الافتراضي أصبحت قادرة على إنشاء تجارب رائدة مخصصة لتلبية الاحتياجات المحددة للمستخدم، سواء في المجال العقاري أو التسويق أو التعليم والتدريب أو محاكاة المسائل الطوارئة.