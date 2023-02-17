شاهد: نسخة التوراة الأقدم والأكثر اكتمالا قد تُباع بـ 50 مليون يورو

من المقرر أن تُباع النسخة الأقدم والأكثر اكتمالا للتوراة، الكتاب المقدس اليهودي، والتي تعود إلى أكثر من ألف عام، في المزاد في مايو-أيار المقبل مقابل مبلغ 50 مليون يورو.

ويعود تاريخ مخطوطة ساسون، التي سميت على اسم مالكها الأكثر شهرة، ديفيد سالومون ساسون، والذي توفي العام 1942، إلى العام 900 بعد الميلاد، وهي "الكتاب المقدس العبري الأكثر اكتمالاً (...) ويتراوح ثمنها بين 30 و50 مليون دولار، وتعتبر من بين أغلى الكتب. وقد أكد ريتشارد أوستن، رئيس قسم الكتب والمخطوطات القديمة في دار سوذبيز أن تقدير الكتاب بنحو 30 إلى 50 مليون، يتماشى مع أغلى المخطوطات التي تم بيعها على الإطلاق.

سيتم البيع خلال موسم مزاد الربيع الكلاسيكي المقبل إلى جانب أفضل لوحات الفن المعاصرة والانطباعية، والذي ستنظمه دار المزادات الكبرى سوذبيز. ولدى سؤاله عن المشترين المحتملين لهذه المخطوطة، قال أوستن: "أعتقد أن البئر عميقة جدًا ... أعني أن هذا نص أساسي للحضارة، ومن الصعب العثور على نص له تأثير أكبر من الكتاب المقدس في تاريخ البشرية. لقد كان مملوكًا لجامعين رئيسيين. إنهما جامعان رئيسيان من الممكن بالتأكيد أن يذهب إلى مؤسسة من أجل المزيد من الدراسة، لذلك أعتقد أن هناك فرصة رائعة أن يذهب، كما قلت، إلى مؤسسة خاصة، إلى مؤسسة أجنبية خاصة".

هذا الكتاب المقدس بالعبرية، اللغة الأصلية للعهد القديم يضم أيضًا مقاطع باليونانية والآرامية، وهذا ما يزيد أهمية النص بالنسبة لليهودية والمسيحية والإسلام وعلماء اللاهوت العلمانيين.

نسخة "كودكس ساسون" حالة استثنائية حيث تفتقد لبضع صفحات فقط وتربط الـ 24 كتابًا من الكتاب المقدس العبري بمخطوطات البحر الميت الشهيرة التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد.

صفحة من الكتاب المقدس الأقدم والأكثر اكتمالاً ED JONES/AFP

بينما تغطي مخطوطات البحر الميت أقسامًا كبيرة من الكتاب المقدس العبري، فإن عدم اكتمالها وعدم وجود دلالة على الفصل تجعله نصًا صعبًا للدراسة. توفر أمثلة "كودكس ساسون" الكاملة للكتب الخمسة للكتاب المقدس والكتابات والأنبياء أساسًا أكثر شمولية لدراسة تطور التقاليد التوحيدية الإبراهيمية.

هذا الكتاب المقدس، الأكثر اكتمالا من مخطوطة حلب، تم توثيقه بواسطة الكربون 14 حسبما أكدته شارون ليبرمان مينتز، المختصة في نصوص اليهودية في دار سوذبيز، والتي أشارت إلى النسخة صمدت لأكثر من ألف عام في أيدي أصحابها من هواة الجمع.

وتفاخرت دار المزادات الفنية في بيان بأنها المتخصصة في سوق المخطوطات والكتب القديمة. في نوفمبر-تشرين الثاني2021، باعت نسخة أصلية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية بسعر قياسي بلغ 43 مليون دولار. وحصل الملياردير الأمريكي كينيث غريفين، مالك شركة الاستثمار "سيتاديل" على الوثيقة، التي أعارها لمتحف في أركنساس.