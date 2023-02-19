شاهد: احتفالات كارنفال ريو دي جانيرو تضفي حيوية على شوارع المدينة

بعد سنتين من الغياب بسبب القيود التي فرضت جراء تفشي وباء كوفيد-19، عادت مجموعات البرازيليين المحتفلة بالكرنفال إلى شوارع مدينة ريو دي جانيرو، وقد عم المهرجان مختلف أنحاء البلاد، حيث ازدحمت الشوارع بآلاف المحتفلين، الذين ملأوا الأجواء فرحة وألوانا زاهية.

وفي هذه السنة تقدمت 613 مجموعة بطلب الحصول على رخصة للمشاركة في الاحتفالات، بينما بلغ عدد المتقدمين سنة 2020 حوالي 754 مجموعة.

أحد المشاركين في المهرجان أعرب عن السعادة الكبيرة التي تغمره، قائلا إن البرازيل دون كارنفال لا تساوي شيئا. وقال مشارك آخر: "البرازيل دون كارنفال كحانة دون نبيذ".