لقضاء وقته المتبقي مع عائلته.. الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر يتلقى "رعاية تلطيفية" في بيته

يتلقى الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر البالغ 98 عاماً "رعاية تلطيفية" في بيته، وفق ما أعلنت مؤسسته في بيان السبت.

وقالت المؤسسة إنه "بعد سلسلة من الإقامات القصيرة في المستشفى، قرر الرئيس الأميركي الأسبق اليوم قضاء وقته المتبقي في بيته مع عائلته وتلقي رعاية تلطيفية، بدلاً من تدخل طبي إضافي".

جيمي كارتر هو أكبر رئيس أميركي سابق على قيد الحياة.

وكاتر هو عراب اتفاقيات كامب ديفيد التي أدت في آذار/مارس 1979 إلى توقيع معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، وقد تعرض الديمقراطي لانتقادات محليّة شديدة أثناء أزمة احتجاز الرهائن الأميركيين في إيران في 1979-1980.

بعد مغادرته البيت الأبيض، أسس مركز كارتر عام 1982 لتعزيز التنمية والصحة وفضّ النزاعات في أنحاء العالم.

وحازعام 2002 جائزة نوبل للسلام على خلفية "عقود من جهوده الدؤوبة لإيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية".

عانى جيمي كارتر سلسلة من المشكلات الصحية تطلبت دخوله المستشفى مرات عدة عام 2019.