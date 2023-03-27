شاهد: أكثر من ألف مغن حول العالم يشاركون في أغنية من أجل السلام بأوكرانيا

في انسجام تام، وحّدت جوقات من حول العالم أصواتها الأحد للغناء من أجل السلام في أوكرانيا، بمشاركة من ثلاثمئة شخص في مدريد حيث انطلقت المبادرة قبل عام من بدء الغزو الروسي.

وتحت سماء زرقاء صافية، تجمع المغنون من 46 جوقة في العاصمة الإسبانية والمدن المجاورة، حول متحف الملكة صوفيا وبدؤوا بالغناء عند الظهر.

وانضم إليهم آلاف المغنين من 80 موقعاً مختلفاً في أوروبا وأميركا اللاتينية، إذ ضمّ نحو ألف مغنّ أوكراني أصواتهم إلى حناجر مغنين من جوقات في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والدنمارك وألمانيا والبرتغال وفنزويلا.

وقالت إلفيرا بولينوفا، وهي سوبرانو أوكرانية تبلغ من العمر 48 عاماً، كانت تقدم عروضها في دار أوبرا أوديسا: "نحن هنا لدعم أوكرانيا ونقول إننا بحاجة إلى السلام الآن، وعلينا أن نوقف هذه الحرب".

وفي مدريد، احتشد المئات أمام متحف الملكة صوفيا حيث رفع البعض لافتات كُتب عليها "السلام"، في حين وضع آخرون شرائط باللونين الأصفر والأزرق وهي ألوان العلم الأوكراني.

وقال منسق جوقة السلام ماريانو غارسيا: "الموسيقى توحد الناس، لذا فإن الجوقة هي أداة مثالية لنشر رسائل السلام. نريد أن نغني أغنية بسيطة جداً اسمها دونا نوبيس بيسيم"، والتي تعني امنحونا السلام، في أوكرانيا وفي جميع الحروب المنسية الأخرى".

وأضاف: "للجوقات دور اجتماعي. ليس فقط من الناحية الموسيقية، ولكن أيضا في ما يتعلق بالمشاعر. موسيقى الكورال قادرة على جعل الناس أكثر قدرة على التواصل".

كما غنت الجوقة من أوبرا نبوكو لفيردي، واختتمت الأداء بأغنية "سينغ أن أنثيم فور آور بيس" التي كتبها للمناسبة المؤلف الأميركي جيم بابوليس.

هذا الحدث الذي نُقل مباشرة على يوتيوب، نظمته منظمة جوقات من أجل السلام الإسبانية، وهي مبادرة نشأت في إسبانيا بعد شهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.