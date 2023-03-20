القتال يتركّز في شمال أوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يجهز خطة لدعم كييف

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لندن وكييف توقعان اتفاق تجارة رقمية

تُوقّع المملكة المتحدة وأوكرانيا الاثنين اتّفاقًا حول التجارة الرقميّة يستهدف تسهيل التجارة بين البلدين، في إطار الدعم البريطاني لكييف في مواجهة الغزو الروسي.

بالإضافة إلى هذا الاتفاق الذي كُشِف النقاب عنه نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ووصفت وزيرة التجارة الدولية البريطانية كيمي بادينوش توقيعه بأنه "تاريخي"، تُعلن المملكة المتحدة أيضا تمديد إلغاء الرسوم الجمركية على كل واردات المنتجات الأوكرانية حتى آذار/مارس 2024.

والاتفاق الذي تُوقّعه الاثنين الوزيرة البريطانية ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سيفريدنكو، يُتيح لأوكرانيا "ولوجًا مضمونًا إلى الخدمات المالية المهمة لجهود إعادة الإعمار" وذلك بفضل "تسهيل" تدفق البيانات، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة البريطانية.

وأشار البيان إلى أن "الشركات الأوكرانية ستتاح لها أيضا التجارة بشكل أكثر كفاءة وبأقل كلفة" مع المملكة المتحدة، بفضل المعاملات والتوقيعات والعقود الإلكترونية.

وقالت الوزيرة البريطانية كيمي بادينوش "إن الاتفاق التاريخي الموقع اليوم يفتح الطريق لعصر جديد من التجارة الحديثة بين بلدينا".

وأشارت إلى أن هذا الاتفاق، بالإضافة إلى تمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية، سيساعد في "حماية الوظائف والموارد والأسر الآن وفي مرحلة ما بعد الحرب" في أوكرانيا.

من جهتها قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية إن البلاد "تعتقد أنّ إطارًا مفتوحًا وحرًّا للاقتصاد الرقمي هو أفضل استثمار لتنمية موجّهة نحو المستقبل" حسبما نقل عنها البيان البريطاني.

وأكد البيان أن وعود المملكة المتحدة بتقديم الدعم لأوكرانيا عسكريا وإنسانيا واقتصاديا منذ الغزو الروسي بلغت أربعة مليارات جنيه إسترليني (4,5 مليارات يورو).