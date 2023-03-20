القتال يتركّز في شمال أوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يجهز خطة لدعم كييف

القتال يتركّز في شمال أوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يجهز خطة لدعم كييفمحادثة
يستمر القتال في شرق أوكرانيا، وتحديدًا في مدينة باخموت التي تحوّلت إلى مركز الصراع في الجبهات، بعد زيارتين متتاليتين قام بهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ماريوبول وشبه جزيرة القرم.
وتوازيًا مع ذلك، يعمل الاتحاد الأوروبي على رفع الدعم لكييف لتتمكن قواتها من صد الهجمات الروسية المتزايدة.
ميدفيديف: قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن بوتين ستكون له عواقب وخيمة
قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف اليوم الإثنين إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون له عواقب وخيمة على القانون الدولي.
وكتب ميدفيديف في منشور على تطبيق المراسلة تلغرام: "قرروا محاكمة رئيس. قوة نووية لا تشارك في المحكمة الجنائية الدولية مثل الولايات المتحدة ودول أخرى".
وأضاف: "ستكون العواقب على القانون الدولي وخيمة".
لندن وكييف توقعان اتفاق تجارة رقمية
تُوقّع المملكة المتحدة وأوكرانيا الاثنين اتّفاقًا حول التجارة الرقميّة يستهدف تسهيل التجارة بين البلدين، في إطار الدعم البريطاني لكييف في مواجهة الغزو الروسي.
بالإضافة إلى هذا الاتفاق الذي كُشِف النقاب عنه نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ووصفت وزيرة التجارة الدولية البريطانية كيمي بادينوش توقيعه بأنه "تاريخي"، تُعلن المملكة المتحدة أيضا تمديد إلغاء الرسوم الجمركية على كل واردات المنتجات الأوكرانية حتى آذار/مارس 2024.
والاتفاق الذي تُوقّعه الاثنين الوزيرة البريطانية ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سيفريدنكو، يُتيح لأوكرانيا "ولوجًا مضمونًا إلى الخدمات المالية المهمة لجهود إعادة الإعمار" وذلك بفضل "تسهيل" تدفق البيانات، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة البريطانية.
وأشار البيان إلى أن "الشركات الأوكرانية ستتاح لها أيضا التجارة بشكل أكثر كفاءة وبأقل كلفة" مع المملكة المتحدة، بفضل المعاملات والتوقيعات والعقود الإلكترونية.
وقالت الوزيرة البريطانية كيمي بادينوش "إن الاتفاق التاريخي الموقع اليوم يفتح الطريق لعصر جديد من التجارة الحديثة بين بلدينا".
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق، بالإضافة إلى تمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية، سيساعد في "حماية الوظائف والموارد والأسر الآن وفي مرحلة ما بعد الحرب" في أوكرانيا.
من جهتها قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية إن البلاد "تعتقد أنّ إطارًا مفتوحًا وحرًّا للاقتصاد الرقمي هو أفضل استثمار لتنمية موجّهة نحو المستقبل" حسبما نقل عنها البيان البريطاني.
وأكد البيان أن وعود المملكة المتحدة بتقديم الدعم لأوكرانيا عسكريا وإنسانيا واقتصاديا منذ الغزو الروسي بلغت أربعة مليارات جنيه إسترليني (4,5 مليارات يورو).
الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على خطة بملياري يورو لدعم أوكرانيا
يضع الاتّحاد الأوروبّي هذا الأسبوع اللمسات الأخيرة على خطّة بقيمة مليارَي يورو لتمويل مشتريات مشتركة من ذخيرة المدفعيّة التي تحتاجها أوكرانيا بشدّة لمواجهة هجوم القوّات الروسيّة.
ويُفترض أن يُتيح المشروع تزويد القوّات الأوكرانيّة ما لا يقلّ عن مليون قذيفة عيار 155 ملم وتجديد المخزونات الاستراتيجيّة لدول الاتّحاد الأوروبّي والتي اقترب بعضها من النفاد.
وقال مسؤول أوروبي الأحد: "ليس هناك دخان أبيض بعد".
وأوضح دبلوماسي أن "دولتين عضوين، هما هولندا وإيطاليا، لا تزال لديهما تحفظات، لكن لا توجد عراقيل".
ولاحقًا تُرفَع الاتفاقية إلى زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة لهم يومي الخميس والجمعة.
وبذلك، يستجيب الاتحاد الأوروبي لنداء عاجل وجهه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 9 آذار/ مارس حيث تعمل قواته على الحد من قوتها النارية بسبب نقص الذخيرة.
وقال مسؤول أوروبي كبير: "دخلنا المرحلة الخطيرة من الحرب. الروس لديهم أكثر من 300 ألف مقاتل متجمّعين لشن هجوم، وعلينا مساعدة القوات الأوكرانية على المقاومة".
إردوغان يعلن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تم تجديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود بعد أن كان من المقرر أن ينتهي يوم السبت، في الوقت الذي قال فيه وزير في الحكومة الأوكرانية إنه تم الاتفاق على التمديد لمدة 120 يوما.
وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها في مدينة جناق قلعة في غرب البلاد "كان من المقرر انتهاء اتفاق ممر الحبوب اليوم. ونتيجة لمحادثاتنا مع الجانبين، جرى الاتفاق على تمديد هذا الاتفاق".
وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن الاتفاق مدد 120 يوما.
وكانت الأمم المتحدة وتركيا قد توسطتا في الاتفاق مع روسيا وأوكرانيا في يوليو تموز وتم تجديده لمدة 120 يوما أخرى في نوفمبر تشرين الثاني لمكافحة أزمة الغذاء العالمية التي أججها جزئيا غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022 وحصار الموانئ المطلة على البحر الأسود.
وسبق أن دعت روسيا إلى تمديد الاتفاق 60 يوما فقط أي نصف فترة التجديد السابقة بينما أصرت أوكرانيا على تمديده 120 يوما.
وكتب كوبراكوف على تويتر "تم تمديد اتفاق (مبادرة حبوب البحر الأسود) 120 يوما".
مؤسس مجموعة فاغنر ينوي زيادة عدد مقاتليه 30 ألفا بحلول منتصف أيار المقبل
قال يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة إن المجموعة تعتزم تجنيد ما يقرب من 30 ألف فرد إضافيين بحلول منتصف مايو أيار.
وأضاف في رسالة صوتية عبر تيلغرام أن مراكز التجنيد التابعة للمجموعة، التي أعلن الأسبوع الماضي فتحها في 42 مدينة روسية، تجند ما بين 500 و800 فرد في المتوسط يوميا.
وتكبدت قوات فاغنر خسائر فادحة في أثناء قيادة العمليات الروسية للسيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية التي لا تزال صامدة منذ الصيف الماضي في المعركة الأطول والأكثر دموية في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
وقدرت الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني عدد أفراد فاجنر في أوكرانيا بنحو 50 ألفا من بينهم 40 ألفا من المدانين جندهم بريغوجين من سجون روسية على أساس وعد بالعفو غير المشروط حال النجاة بعد المشاركة في العمليات لستة أشهر.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن نحو 30 ألفا من مقاتلي فاجنر فروا أو قتلوا أو جرحوا، وهو عدد لم يتسن التحقق منه على نحو مستقل.
وذكر بريغوجين أن التجنيد يسير بشكل أفضل مما كان يتوقع، وأن المتطوعين بحالة بدنية أفضل من المدانين الذين جندهم قبل ذلك.
هجمات مكثفة بطائرات مسيّرة على أوكرانيا
أعلنت أوكرانيا السبت أنها تعرضت لوابل من القصف من مسيرات متفجرة، وصل بعضها إلى منطقة لفيف الهادئة نسبيا في غرب هذا البلد الغارق في حرب.
تقصف روسيا بشكل متكرر أوكرانيا بالصواريخ والمدفعية والمسيرات، ما يتسبب في كثير من الأحيان بانقطاع الكهرباء على نطاق واسع وحرمان الأهالي من تدفئة منازلهم أو مياه الشرب.
وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان على تويتر إنه "ٌقرابة الساعة 21,00 يوم 17 آذار/مارس 2023، هاجم الغزاة الروس أوكرانيا بمسيرات هجومية انتحارية إيرانية الصنع من نوع شاهد-136/131".
أضاف أن 11 من 16 طائرة "دُمرت".
وبحسب سلاح الجو، انطلق الهجوم من بحر آزوف ومن منطقة بريانسك الروسية المحاذية لأوكرانيا.
وبعض تلك المسيرات استهدف منطقة لفيف بغرب أوكرانيا.
وقال الحاكم الإقليمي مكسيم كزويتسكي إن "قرابة الساعة 1,00 صباحا تعرضت منطقتنا لهجوم من مسيرات انتحارية من نوع شاهد 136. بحسب المعلومات الأولية كان عددها ست" مسيرات.
وأضاف أن ثلاث مسيرات أُسقطت فيما الثلاث الأخرى "ضربت مواقع غير سكنية" في منطقة يافوريف متسببة بأضرار دون سقوط ضحايا.
في منطقة دنيبروبتروفسك بجنوب شرق أوكرانيا، أسقطت الدفاعات الجوية ثلاث مسيرات، بحسب رئيس المجلس الإقليمي ميكولا لوكاشوك.
أضاف "ضربت مسيرتان أخريان منشأة حيوية للبنى التحتية في نوفوموسكوفسك".
بوتين يصل إلى شبه جزيرة القرم
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شبه جزيرة القرم السبت في الذكرى التاسعة لضم روسيا شبه الجزيرة الأوكرانية في عام 2014، حسبما أعلن التلفزيون الروسي العام.
وفي رحلة مفاجئة إلى سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، زار بوتين مدرسة للفنون بصحبة الحاكم المحلي ميخائيل رازوغاييف، وفقًا لصور بثتها قناة روسيا-1 التلفزيونية.
وكتب رازوغاييف على تلغرام "يعرف رئيسنا فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين كيف يصنع مفاجأة، بالمعنى الجيد للكلمة".
وأكد أنه كان من المقرر افتتاح مدرسة فنون للأطفال السبت بمشاركة الرئيس الروسي عبر الفيديو.
وأضاف رازوجاييف "لكن فلاديمير فلاديميروفيتش جاء شخصياً، وقاد سيارته بنفسه، لأنه في يوم تاريخي مثل اليوم، يكون دائمًا إلى جانب سيفاستوبول وشعبها".
مسؤولو دفاع أوكرانيون وأمريكيون يناقشون المساعدة العسكرية
قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين أجروا مكالمة عبر الفيديو مع مجموعة من نظرائهم الأوكرانيين يوم السبت لمناقشة المساعدة العسكرية لكييف.
وكتب يرماك في تغريدة على تويتر "ناقشنا تقديم المزيد من المساعدة الضرورية لبلادنا، لا سيما المركبات والأسلحة والذخيرة".
وأضاف أن زيلينسكي انضم إلى الاجتماع في النهاية لعرض آرائه بشأن تحرير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا.
بايدن يقول إن بوتين ارتكب جرائم حرب ويصف الاتهامات بأنها مبررة
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب بوضوح جرائم حرب، وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه له ما يبرره.
دعت المحكمة في وقت سابق من يوم الجمعة للقبض على بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا منذ غزو موسكو لها في 24 فبراير شباط 2022. والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بايدن للصحفيين "من الواضح أنه ارتكب جرائم حرب"، في إشارة إلى بوتين.
وأضاف في إشارة إلى مذكرة الاعتقال "أعتقد أن هذا مبرر".
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن الولايات المتحدة خلصت بشكل منفصل إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا وإنها تدعم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
وأضاف "ليس هناك شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب وفظائع بأوكرانيا، وأوضحنا أنه يجب محاسبة المسؤولين... توصل إلى هذا القرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل بناء على الحقائق المعروضة عليه".
الأمم المتحدة تقول إنها تبذل قصارى جهدها لتمديد اتفاق الحبوب الأوكرانية
أبلغ مارتن غريفيث منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مجلس الأمن يوم الجمعة أن المنظمة تبذل "كل ما في وسعها" لضمان تمديد اتفاق الحبوب الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وذلك قبل يوم من انتهاء مدته.
توسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا في يوليو تموز لمواجهة أزمة غذاء عالمية من أسبابها غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022 وحصارها للموانئ الأوكرانية على البحر الأسود. ويحل أجل الاتفاق يوم السبت.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن موسكو أبلغت تركيا وأوكرانيا يوم الاثنين بأنها ستمدد الاتفاق 60 يوما حتى 18 مايو أيار. وقالت أوكرانيا يوم الجمعة إنها تريد تجديد الاتفاق 120 يوما.
وقال نيبينزيا للمجلس "إذا كانت بروكسل وواشنطن ولندن مهتمة حقا بمواصلة تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا عبر الممر الإنساني البحري، فسيكون أمامها شهران لإعفاء كامل سلسلة العمليات المصاحبة للقطاع الزراعي الروسي من عقوباتها".