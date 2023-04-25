شاهد: ماذا قال بعض السوريين على مسلسلات رمضان التي تناولت عائلة الأسد

بقلم: يورونيوز

يرى العديد من عشاق الدراما السورية أن المسلسل التلفزيوني الرمضاني "ابتسم أيها الجنرال" يعرض خطوط مؤامرة شريرة، مستوحاة من عائلة الرئيس بشار الأسد، وقد جعل هذا العمل السوريين يلتصقون بشاشاتهم لمتابعة العمل سواء من منازلهم المؤقتة في مخيمات النازحين أو من متاجرهم في مدينة لا تزال تخضع لسيطرة المعارضة. تدور أحداث مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" في بلد عربي خيالي، لكن الإشارات إلى أسرة الأسد واضحة من خلال شخصيات وجوانب مختلفة من العمل.

محمد السعيد، نازح سوري في مخيم دير بلوط قال: "إنه مسلسل جميل جدا يتحدث عن الحوادث والجرائم الخطيرة التي ارتكبها نظام الأسد. أدعو كل العرب والعالم لمشاهدته كي يدركوا لماذا بدأنا هذه الثورة ضد نظام الأسد ... من أجل أطفالنا والجيل القادم ليفهم حقيقة عائلة الأسد وأننا كنا نعيش في مزرعة الأسد، وعليهم أن يعرفوا أيضًا جرائمهم من التعذيب إلى التهجير إلى سرقة [ثروة] سوريا ".

أما النازح رضا سعيدي فقال: "الأحداث التي رأيناها في المسلسل تتحدث عن معاناة الشعب السوري من الدكتاتورية التي نعيشها في ظل حكم هذا السفاح في سوريا، من القتل إلى الاعتقال التعسفي وما إلى ذلك. كما تتحدث عن شقيقه ماهر الذي تجاوز أعماله سوريا إلى لبنان حيث اضطهدوا وقتلوا الناس هناك".

وتدور أحداث مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" حول صراع على كرسي الحكم بين شقيقين داخل القصر الرئاسي. وبالرغم من تأكيد المخرج أن أحداث المسلسل خيالية وليست لها علاقة بالواقع، إلا أن العديد من النقاد اكدوا أن شخصية "الجنرال" تمثل الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وصراعه مع شقيقه رفعت الأسد على السلطة خلال ثمانينيات القرن الماضي، بينما اعتبر آخرون أن "الجنرال" هو الرئيس السوري بشار الأسد.