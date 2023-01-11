محمد رمضان يفاجئ الجمهور بصورة من كواليس مسلسله الجديد.. لماذا حجب يوتيوب أغنيته الجديدة؟

شارك النجم محمد رمضان، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" صورة له من كواليس مسلسله الجديد العمدة، وظهرت بجانبه الممثلة المصرية زينة، والتي تجسد دور إحدى زوجاته ضمن أحداث المسلسل.

وعلق رمضان على الصورة قائلاً: "في السابق كان هناك عنتر وعبلة، واليوم هناك جعفر وعايدة".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة، الذي يجسد دوره محمد رمضان، وهو رجل متعدد الزيجات، الأمر الذي يدخله في العديد من الصراعات مع تتابع الأحداث التي تقع في حي السيدة زينب بمصر.

ويشارك في بطولة مسلسل العمدة كلا من: محمد رمضان وزينة، إلى جانب مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، هالة صدقي، أحمد داش، أحمد فهيم، فتوح أحمد، منذر رياحنة، جوري بكر، كما تشارك فريدة سيف النصر في ظهور خاص، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج محمد السعدي.

ومن ناحية أخرى، عمل النجم محمد رمضان على أكثر من عمل، منها فيلم "ع الزيرو"، الذي يلعب بطولته بجانب الممثلة نللي كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

حجب أغنية رمضان على يوتيوب

في سياق منفصل، حجبت منصة "يوتيوب" كليب أغنية "على وضعنا" للنجم محمد رمضان والنجم أحمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية، بسبب مطالبة محمود بدر عضو فرقة "شارع 3" الغنائية بحقوق الملكية والنشر.

واعتبر بدر خلال تصريحات صحفية، أن "ما فعله الفنان محمد رمضان أمر غريب للغاية، وذلك بعد رفضي التنازل له على الأغنية منذ فترة كبيرة، مقابل الحصول على مبلغ مالي".

محمد رمضان والنجم أحمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية وسائل التواصل الاجتماعي

وأضاف، أنه قرر غلق الأغنية، لـ"عدم احترام رمضان حقوق الملكية الفكرية"، مشيراً إلى أنه "يحترم رمضان".

وأوضح محمود بدر، أن اسم الأغنية كان "لسة ما اتخلقش"، لكن الفنان محمد رمضان، قرر تغيير اسمها في محاولة للتهرب من المشكلة.

وحقق النجم محمد رمضان نجاحاً كبيراً بأغنيته الجديدة مع أحمد ومحمد عدوية والتي تحمل عنوان "على وضعنا" حيث أنها اقتربت من تحقيق مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" منذ طرحها يوم الأحد الماضي.