شاهد: إسرائيل تحيي "يوم الذكرى" تكريما لمن قُتلوا في الحروب والهجمات المسلحة

أحيى الإسرائيليون الثلاثاء "يوم الذكرى" لقتلى الحروب من الجنود وعددهم 24,213 شخصاً، وكذلك للإسرائيليين الذين قضوا في هجمات مسلحة وعددهم 4,255. توقف الناس عن العمل عندما انطلقت صفارة الإنذار لمدة دقيقتين في وقت متأخر من الصباح، كما توقف سائقو السيارات والمشاة في الشارع وأحنوا رؤوسهم. وهذا العام، يشوب يوم الذكرى انقسامات عميقة تعصف بالبلاد، بشأن خطة مثيرة للجدل من قبل حكومة نتنياهو لإصلاح القضاء.

أحيى الإسرائيليون الثلاثاء "يوم الذكرى" لقتلى الحروب من الجنود وعددهم 24,213 شخصاً، وكذلك للإسرائيليين الذين قضوا في هجمات مسلحة وعددهم 4,255. توقف الناس عن العمل عندما انطلقت صفارة الإنذار لمدة دقيقتين في وقت متأخر من الصباح، كما توقف سائقو السيارات والمشاة في الشارع وأحنوا رؤوسهم. وهذا العام، يشوب يوم الذكرى انقسامات عميقة تعصف بالبلاد، بشأن خطة مثيرة للجدل من قبل حكومة نتنياهو لإصلاح القضاء.