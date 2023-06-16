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أغنية جديدة للبيتلز بعد استخراج صوت جون لينون من تسجيل قديم بمساعدة الذكاء الاصطناعي

جون لينون خلال مؤتمر صحافي في نيويورك عام 1968
جون لينون خلال مؤتمر صحافي في نيويورك عام 1968   -  Copyright  John Lindsay/AP
بقلم:  يورونيوز

لم يكشف مكارتني عن اسم الأغنية ولكن هيئة الإذاعة البريطانية وغيرها من وسائل الإعلام في البلاد رجحت أن تكون الأغنية عملاً سابقاً غير مكتمل، يعود لعام 1978، وهو عبارة عن أغنية حب عنوانها "الآن ولاحقاً".

استُخدم الذكاء الاصطناعي لاستخراج صوت المغني جون لينون من تسجيل قديم بهدف إنتاج "التسجيل الأخير للبيتلز"، وذلك بعد عقود على انفراط عقد فرقة الروك الشهيرة نهاية السبعينيات.  

هذا ما قاله بول مكارتني، لاعب غيتار البيس والمغني السابق في الفرقة، لهيئة الإذاعة البريطانية. 

وقال مكارتني [80 عاما] إن الأغنية الجديدة سيتم إطلاقها في وقت لاحقاً هذا العام، مشيراً إلى أنه تم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لفصل أصوات مغني الفرقة عن باقي الأصوات من السلسلة الوثائقية بعنوان "ذي بيتلز: غت باك" [The Beatles: Get Back] للمخرج بيتر جاكسون وصدرت عام 2021. 

وقال مكارتني لـ"بي بي سي" إن جاكسون تمكن من استخراج صوت جون لينون من شريط كاسيت صغير، مضيفاً أن المخرج تمكن من فصل صوت جون عن ألحان بيانو عبر استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. 

Jacquelyn Martin/AP2010
بول مكارتني [أرشيف]Jacquelyn Martin/AP2010

ولم يكشف مكارتني عن اسم الأغنية ولكن هيئة الإذاعة البريطانية وغيرها من وسائل الإعلام في البلاد رجحت أن تكون الأغنية عملاً سابقاً يعود لعام 1978 لم يكتمل إنجازه وهو عبارة عن أغنية حبّ عنوانها "الآن ولاحقاً". 

وكان العمل مسجلاً على شريط كاسيت صغير كتب عليه "لبول" وحصل عليه بول مكارتني من أرملة لينون، يوكو أونو.

ووصف مكارتني الذكاء الاصطناعي بـ"المخيف ولكن بالمثير للحماس" أيضا مضيفاً أنه "يجب علينا الانتظار لنرى إلى أين سيقودنا ذلك". 

وتمكن النجم العام الماضي من تقديم "ديو" افتراضي مع لينون الذي قتل عام 1980 خلال أحد المهرجانات في بريطانيا بفضل هذه التكنولوجيا نفسها. 

وحالياً، يقول الخبراء والتقنيون إنه أصبح بالإمكان فصل الأصوات واستخراجها بطريقة أسهل عبر استخدام آلات وبرامج مزوّدة بالذكاء الاصطناعي.

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