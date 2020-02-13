شاهد: حانة "البيتلز" في ليفربول تصنف معلماً تاريخياً من الدرجة الأولى

صنفت الأربعاء حانة "فيلارمونيك داينينغ رومز" في ليفربول، حيث كان يطيب لأعضاء فرقة "بيتلز" الأسطورية اللقاء، معلماً تاريخياً. لتكون بذلك أول حانة إنكليزية من العصر الفيكتوري تحوز على هذا التصنيف من الفئة الأولى.

شُيدت هذه الحانة المسماة اختصاراً بـ"فيل" في المدينة الواقعة غرب إنكلترا في عام 1898 على يد المهندس والتر و. توماس خلال العصر الذهبي لإنشاء الحانات. وهي تتميز بواجهتها اللافتة من الحجر المصقول وتصميمها الداخلي الجذاب والغني بالتفاصيل.

وكان جون لينون قد أعلن في أحد الأيام أن أسوأ ما قد يحصل لأفراد فرقة "بيتلز" هو "عدم التمكن من الشرب في (حانة) +فيل+".

وقد عاد زميله في الفرقة بول ماكارتني سنة 2018 إلى المدينة التي شهدت انطلاقة "بيتلز" نحو النجومية، وفاجأ زبائن الحانة بعرض موسيقي ارتجالي.

وبعد إدراجها ضمن قائمة المعالم التاريخية من الدرجة الثانية في 1955، انضمت الحانة من خلال التصنيف الجديد إلى تحف هندسية أخرى بما فيها قصر باكينغهام.

وقال دانكن ويلسون المدير العام لهيئة "هيستوريك إنغلند" المكلفة هذه التصنيفات إن الحانة المذكورة شاهد مهم على النمط الهندسي المتبع خلال العصر الفيكتوري الذي امتد من ثلاثينات القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرين.

وأشار إلى أن إدراجها ضمن قائمة المعالم التاريخية من الفئة الأولى "سيتيح الحفاظ على تصميمها الداخلي الاستثنائي وهيكلها الخارجي" المزخرف بأشكال هندسية لافتة.

ويصنف مدخلها من بين الأجمل في إنكلترا. وفي الداخل، تحيط واجهات زجاجية مشغولة بدقة ومواقد من خشب الماهوغاني بالمنصة الرئيسية المقامة على شكل حدوة حصان.

ورأى مالك الحانة إيمون لافين في هذا التصنيف الجديد "شرفاً حقيقياً" للموقع "الزاخر بالتاريخ" والذي يستقطب زواراً "من العالم أجمع".