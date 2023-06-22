على خطى مارتن لوثر كينغ..طابع بريدي تخليدًا لذكرى جون لويس رمز النضال لأجل الحقوق المدنية

بقلم: يورونيوز

كشف الكونغرس الأمريكي النقاب عن طابع جديد يوم الأربعاء في احتفال في الكابيتول لإحياء ذكرى النائب السابق جون لويس، رمز الحقوق المدنية الذي خدم أكثر من ثلاثة عقود في المجلس وتوفي عام 2020.

ويمثل الطابع صورة لويس التي التقطها ماركو غروب في عدد 26 آب/ أغسطس 2013 من مجلة تايم.

وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، من ولاية كاليفورنيا: إن الطوابع التذكارية تروي القصص وتكرم الأبطال وتلتقط اللحظات المهمة في التاريخ.

وبالإضافة إلى كشف النقاب عن الطابع الجديد، قال لويس ديغوي، مدير البريد في الولايات المتحدة، إن مكتب البريد الرئيسي في أتلانتا سيُطلق عليه اسم لويس في حفل مرتقب في آب/ أغسطس المقبلأ.

واشتهر لويس بقيادته حوالي 600 متظاهر في مسيرة الأحد الدامي عبر جسر إدموند بيتوس في سيلما، ألاباما. كما انضم إلى القس مارتن لوثر كينغ جونيور وأربعة آخرين من قادة الحقوق المدنية في تنظيم مسيرة عام 1963 في واشنطن. وتحدث إلى الحشد الكبير قبل أن يلقي كينغ خطابه التاريخي: "لدي حلم".

وفاز لويس بمقعده في الكونغرس عام 1986 وقضى معظم حياته المهنية في صفوف الأقلية. وبعد سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب في عام 2006، أصبح لويس النائب الأول لحزبه.