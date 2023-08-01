رحيل الممثل الكوميدي الأميركي بول روبنز بعد صراع مع السرطان

بقلم: يورونيوز

توفي الممثل والكوميدي الأميركي بول روبنز عن عمر ناهز الـ70 عاماً، الأحد، بعد صراع مع مرض السرطان دام لست سنوات بحسب بيان نُشر عبر حسابات الممثل الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعية.

وقد اشتهر روبنز بتأديته شخصية الرجل الطفل "بي-وي هيرمان"، في دور تخلّى عنه بعد إدانته بالقيام بتصرفات جنسية في سينما تعرض أفلاما إباحية.

وأشار البيان إلى أنّ "بول حارب مرض السرطان بشجاعة وسرّية لسنوات، من خلال عزيمته وروحيته اللتين تميّز بهما"، لافتاً إلى أنّ شخصية "بي-وي هيرمان" التي أدّاها بول، أثّرت من خلال إيجابيتها ومخيلتها وإيمانها بأهمية اللطف، بأجيال من الصغار والكبار".

ولد بول روبنز عام 1952 في نيويورك وبدأ حياته المهنية كفكاهي في لوس أنجليس خلال سبعينات القرن العشرين.

وصعد إلى النجومية عام 1980 بفضل شخصية "بي-وي هيرمان" التي تمثل رجلاً غريب الأطوار ذا شخصية طفولية يضع باستمرار ربطة عنق حمراء.

الممثل الكوميدي بول روبنز Danny Moloshok/AP

وكان لـ"بي-وي" برنامجه التلفزيوني الخاص في الولايات المتحدة بين 1986 و1990، بالإضافة إلى فيلم من إخراج تيم بورتن صدر عام 1985.

وعرفت مسيرته المهنية انتكاسة كبيرة عقب توقيفه في سينما تعرض أفلاما إباحية في فلوريدا عام 1991 وهو يقوم بتصرفات جنسية. وامتنع روبنز مذّاك عن الظهور على الشاشات لفترة طويلة.

وبعدما تولّى أدواراً ثانوية في أعمال سينمائية، أعاد روبنز تأدية شخصية "بي-وي هيرمان" عام 2010، في برودواي بدايةً ثم في عمل من إنتاج نتفليكس.