مهرجان غابالا الموسيقي.. مزيج من الفن والثقافة والمواهب الشابة

بقلم: يورونيوز

افتتح المهرجان في 27 تموز/ يوليو الماضي بحفل موسيقي بعنوان "تحيا الأوبرا" ترأسه أبرز عازفي الأوبرا الأذربيجانيين.

أُسدل الستار عن مهرجان غابالا الموسيقي المرموق في أذربيجان، حيث شهد برنامج هذه النسخة الـ13 منه عروضاً لموسيقيين أذربيجانيين وعالميين من بريطانيا وتركيا وإستونيا وليتوانيا وروسيا وبولندا.

اعلان

وقال منظم المهرجان فرهاد بادالبيلي: "افتتحت هذه النسخة من قبل نجمينا يوسف إيفازوف ودينارا علييفا المعروفين في جميع أنحاء العالم، وتضمن البرنامج أيضًا حضور فنانين شباب".

وأضاف: "يخدم المهرجان أغراضًا تعليمية أيضًا، حيث تم تقديم المحاضرات قبل كل حفل موسيقي. ويمكنك الاستماع لأصوات الأطفال خلفي، يجب أن نتركهم يعتادون على الموسيقى الجيدة".

مشروع لدعم الشباب

افتتح المهرجان في 27 تموز/ يوليو الماضي بحفل موسيقي بعنوان "تحيا الأوبرا" ترأسه أبرز عازفي الأوبرا الأذربيجانيين.

وفي هذا الصدد، أشار المدير الفني للأوركسترا السيمفونية الرسمية الأذربيجانية فؤاد إبراهيموف إلى أن "كل حفل موسيقي في المهرجان تضمن برنامجًا للفنانين الشباب".

ولفت إلى أن "الدعم الذي تم تقديمه للفنانين الشباب كبير جدًا، فمستقبل كل بلد هو شبابه، وبالطبع فإن مشاركتهم في مثل هذا الحدث أمر ثمين".

وبدأ مشروع "دعم الشباب" عام 2016 ويهدف إلى دعم المواهب الشابة من جميع أنحاء البلاد.

كما أصبح المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة حيدر علييف بدعم من وزارة الثقافة، احتفالاً سنوياً بالموسيقى الكلاسيكية والشعبية والجاز والرقص، ويمكن للجمهور اكتشاف الفنانين الطموحين وكذلك الاستماع إلى الموسيقيين المعروفين.

ويُعتبر هذا المهرجان مزيجاً فريداً من الموسيقى والثقافة، واستمر لعدة أيام خلال موسم الصيف.