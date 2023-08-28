شاهد: موسيقى صاخبة ومتعة وثقافة.. كرنيفال نوتينغ هيل في لندن

بقلم: يورونيوز

يعد كرنيفال نوتينغ هيل من أكبر مهرجانات الشوارع في العالم، ويقام سنويًا للاحتفاء بالثقافة الكاريبية في الحي الواقع غرب لندن، ويحضره مئات الآلاف.

اختتم في العاصمة البريطانية الإثنين مهرجان نوتينغ هيل الذي استمر على مدى يومين. المهرجان الذي يزوره مئات الآلاف يعد أحد أكبر مهرجانات الشوارع في العالم، ويطلق عليه اسم كرنيفال نوتينغ هيل.

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تخللت المهرجان مواكب رقص وموسيقى تحتفي بثقافة الجزر الكاريبية، كذلك كان باستطاعة الزوار تناول المأكولات والأطباق الشعبية على جانبي الشارع. وكان حي نوتينغ هيل منذ خمسينيات القرن الماضي بؤرة للمهاجرين من جزر الكاريبي والذين جاؤوا إلى لندن من أجل العمل.