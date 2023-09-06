حظر كانييه ويست وشريكته من ركوب قوارب البندقية مدى الحياة "بسبب أفعال مخلة بالآداب"

بقلم: يورونيوز

أفادت تقارير أن مغني الراب المثير للجدل كاني "يي" ويست وشريكته بيانكا سينسوري قد "تم حظرهما مدى الحياة" من قوراب البندقية بعد اتهامهما بارتكاب أفعال مخلّة للأداب العامّة.

وكان كانييه قد أثار استياءاً واسعاً بعدما رصدته عدسات الكاميرات، بصور ظهرت فيها أجزاء حسّاسة من جسم كانييه ويست أثناء تواجدهما على متن أحد القوارب في فينيسيا.

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وقد صنّفت الحادثة في خانة التحرّش الجنسي وفقاً لما نقلته مجلة "بيج 6".

وبعد نشر الصور المثيرة للجدل الأسبوع الماضي، أصدرت شركة القوارب Venezia Turismo Motoscafi بياناً في الرابع من أيلول/سبتمبر، أعلنت فيه أن الزوجين ممنوعان إلى أجل غير مسمى من استخدام خدمات الشركة.

وفي تصريح لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، قال متحدث باسم شركة Venezia Turismo Motascafi إنّها "غير مدركة تماماً" للحادث وكان من الممكن طرد الثنائي الشهير من القارب لو لاحظ السائق أفعالهما.

وأشارت شركة القوارب الإيطالية إلى أن "شخصاً ثالثاً على متن القارب (الذي كان يستقل مع يي وسينسوري) أعاق رؤية القبطان في الجزء الخلفي من القارب".

وهذا الحظر ليس الأوّل في الآونة الأخيرة، إذ أثارت بيانكا سينسوري مؤخراً جدلاً في إيطاليا بعد ارتدائها ملابس غير محتشمة.

وهذ ما قد يعرضها إلى غرامة تتراوح بين 5000 يورو إلى 10000 يورو بتهمة "الفحش العام".

وقد شوهد "يي" لأوّل مرة علناً مع سينسوري، وهو مصمم معماري يعمل في شركته Yeezy، في وقت سابق من هذا العام، ويشار إلى أنّهما قد تزوجا بعد أشهر قليلة فقط من إتمام طلاقه من كيم كارداشيان.