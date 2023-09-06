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اقتحام الكابيتول: محكمة أمريكية تقضي بسجن قائد مجموعة "براود بويز" السابق 22 عاماً

إنريكي تاريو القائد السابق لمجموعة براود بويز اليمينية المتطرفة [أرشيف]
إنريكي تاريو القائد السابق لمجموعة براود بويز اليمينية المتطرفة [أرشيف] Copyright Allison Dinner/AP
بقلم:  يورونيوز
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قضت محكمة أمريكية الثلاثاء بسجن القائد السابق لمجموعة "براود بويز" [Proud Boys] اليمينية المتطرفة إنريكي تاريو لمدة 22 عاماً، في أقسى حكم حتى الآن بحق مشارك في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

وقال القاضي تيموتي كيلي في واشنطن خلال جلسة النطق بالحكم "ذاك اليوم كسر تقاليدنا الراسخة سابقاً بالانتقال السلمي للسلطة".

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وطلب الادعاء السجن 33 عاماً بحق تاريو الذي لم يكن في واشنطن في 6 كانون الثاني/يناير 2021 ولكن تم اتهامه بتوجيه الاعتداء على مبنى الكابيتول بواسطة أعضاء "براود بويز".

واعتبر القاضي تيموتي كيلي أنّ تاريو البالغ 39 عاماً "كان القائد الرئيسي للمؤامرة" الهادفة إلى منع المصادقة على انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيساً بعد فوزه على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في انتخابات 2020. 

وفي آخر آب/أغسطس الماضي، حُكم على منظم سابق للمجموعة نفسها بالسجن 15عاماً على خلفية اقتحام الكابيتول، وهوجوزيف بيغز وقبله حكم على مؤسس منظمة "أوث كيبيرز" [Oath Keepers] ستيوارت رودس بالسجن لثمانية عشر عاماً.

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