شباك التذاكر الأمريكي يحقق أدنى مستوى له في 2023 برصيد 31 مليون دولار

بقلم: يورونيوز

سجّل شباك التذاكر في أمريكا الشمالية أدنى مستوى له في 2023 خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائتة، فيما حافظ فيلم "ذي نان 2" ("The Nun II") على الصدارة مع تحقيقه إيرادات بلغت 8,4 ملايين دولار.

وقال ديفيد أ. غروس من شركة "فرنشايز إنترتاينمنت ريسيرتش" إنّ "الأرقام سيئة"، مشيراً إلى أنّ نتائج الشهر كلّه كانت ضعيفة.

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ومُنع الممثلون بسبب الإضراب الذي يشلّ القطاع الترفيهي في هوليوود منذ أشهر، من الترويج لأفلامهم المقبلة.

وحققت الأفلام الخمسة الأولى في عطلة نهاية الأسبوع عائدات إجمالية قدرها 31 مليون دولار، أي أقل من إيرادات فيلم "باربي" وحده في رابع عطلة نهاية أسبوع له.

وتصدّر فيلم الرعب "ذي نان 2" من إنتاج استوديوهات "وارنر باذرز" وبطولة تايسا فارميغا، شباك التذاكر خلال الأسابيع القليلة الفائتة، مع العلم أنّ عائداته أتت متوسطة.

وجاء في المرتبة الثانية فيلم الحركة الجديد "إكسباندبلز" (Expend4bles)، وهو الجزء الرابع من سلسلة أفلام "إكسباندبلز" ومن إنتاج "لاينزغيت"، مع إيرادات بلغت 8,3 ملايين دولار، بحسب تقديرات "إكزبيتر ريليشنز".

ويشارك عدد من الممثلين المخضرمين في هذا العمل من بينهم جايسن ستاثام وسيلفستر ستالون ودولف لوندغرن، بالإضافة إلى وجوه جديدة في السلسلة كميغن فوكس وفيفتي سنت وأندي غارسيا. وتتوجّه الشخصيات في القصة إلى ليبيا لمحاولة منع مرتزقة من سرقة شحنة نووية.

وتراجع إلى المرتبة الثالثة فيلم "ايه هُنتينغ إن فينيس" ("A Haunting in Venice") للمخرج والممثل البريطاني كينيث براناه، مع إيرادات بلغت 6,3 ملايين دولار. ويستند العمل إلى رواية لأغاثا كريستي، فيما يعاود فيه براناه تأدية شخصية المحقق البلجيكي هركل بوارو.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب فيلم "ذي إيكوالايزر 3" (The Equalizer 3) الذي حقق 4,7 ملايين دولار. ويتناول هذا العمل، وهو من إنتاج "سوني"، مغامرات جندي متقاعد من مشاة البحرية الأمريكية وعنصر لمكافحة المخدرات يواجه عصابة إيطالية.

وجاء في المرتبة الخامسة فيلم "باربي" من إنتاج "وارنر براذرز" مع إيرادات بلغت 3,2 ملايين دولار. وحقق العمل الذي أخرجته غريتا غيرويغ 630,5 مليون دولار محلياً و797 مليون دولار عالمياً.

6- "ماي بيغ فات غريك وِدينغ 3" (3 ملايين دولار).

7- "إت ليفز إنسايد" (2,6 مليون دولار).

8- "دام ماني" (2,5 مليون دولار).

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9- "بلو بيتل" (1,8 مليون دولار).

10- "أوبنهايمر" (1,6 مليون دولار).