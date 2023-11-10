تضامنًا مع المملكة العربية السعودية... "الملكة" أحلام تعلن مقاطعتها لتطبيق تيك توك

بقلم: يورونيوز

أعلنت المغنية الإمارتية أحلام الشامسي أنها ستقاطع تطبيق تيك توك، وسط اتهامات للتطبيق بحذف المحتوى الذي يتناول المملكة العربية السعودية بطريقة إيجابية.

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أعلنت المغنية أحلام الشامسي عن مقاطعتها لتطبيق تيك توك. وكتبت الفنانة الإماراتية على حسابها في إنستغرام: "أنا احلام بنت علي بن هزيم الشامسي أعلن تضامني مع أهلنا في السعودية".. وتابعت " كلنا نقاطع تيك توك، من يتطاول على السعودية حكومة وشعبآ يتطاول علينا، ومن لا يحترم شعوبنا وحكامنا لا يستحق منا الاحترام ..انتهى".

ونشرت أحلام، التي تـُلّقب بالـ"الملكة"، النص ذاته على حسابها على منصة "إكس" وكتبت تحته وسم "#مقاطعه_تيك_توك #المملكة_العربية_السعودية #خليجنا_واحد #الإماراتي_سعودي #الإمارات_العربية_المتحدة".

وانتشرت في الأيام القليلة الماضية بين المستخدمين السعوديين دعوات لمقاطعة تطبيق تيك توك، وسط اتهامات له بتقييد المحتوى المرتبط بالمملكة. ويتهم المستخدمون التطبيق المملوك للشركة الصينية "بايت دانس" بحذف ووضع قيود على المحتوى الذي يُظهر السعودية بشكل إيجابي، وبالترويج بدلا من ذلك للمحتوى المسيء لها.

وفي رد فعل للمنصة، أصدرت إدارة التطبيق بيانا رسميا باللغة العربية نفت فيه تلك الاتهامات. وجاء في البيان الصحافي: "لا صحة للشائعات التي يتم تداولها بخصوص حذف تيك توك للمحتوى المتعلق بالمملكة العربية السعودية. نرفض بشدة هذه الادعاءات لأنها تتنافى مع سياستنا وقيمنا وتنشر صورة مضللة عن سياسيات إدارة المحتوى لدى تيك توك. تيك توك تتعهد بمجموعة من إرشادات المجتمع تتضمن قواعد ومعايير استخدام المنصة."

وتابع البيان: " نحن في "تيك توك" نعتز ببناء مجتمع يساهم بفعالية في النظام الإبداعي على مستوى العالم، ونعتز أيضًا بمجتمعنا في المملكة والذي كان مصدر إلهام للإبداع في مختلف المجالات".