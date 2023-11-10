إطلاق سراح والد اللاعب الكولومبي لويس دياز بعد اختطافه بواسطة فصائل جيش التحرير الوطني

بقلم: يورونيوز

أُطلق سراح لويس مانويل دياز، والد لويس نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب كولومبيا لكرة القدم، الخميس بعدما اختطفته فصائل جيش التحرير الوطني في 28 تشرين الاول/أكتوبر في كولومبيا، وفقا لصور بثتها وسائل الإعلام المحلية.

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وهبط دياز، برفقة وفد إنساني، بطائرة هليكوبتر في مطار فاليدوبار شمال البلاد.

وكتب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي "عاشت الحرية والسلام!".

La Federación Colombiana de Fútbol agradece al Gobierno Nacional, a las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, así como a todas las instituciones y funcionarios que hicieron posible la liberación de Luis Manuel Díaz, padre de nuestro jugador @LuisFDiaz19.



🔗… pic.twitter.com/sWuheyO2bR — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 9, 2023

وكانت عناصر جيش التحرير الوطني، آخر حركة تمرّد رئيسية في البلاد والتي تقود مفاوضات السلام مع الحكومة الكولومبية، اختطفت والد دياز وزوجته من محطة وقود في بلدتهما في بارانكاس، بالقرب من الحدود مع فنزويلا.

وقام مسلحون يركبون دراجات نارية باختطافهما. وفي اليوم نفسه، تم إطلاق سراح والدة اللاعب البالغ 26 عامًا.

واعترف القائد العسكري لجيش التحرير الوطني أنتونيو غارسيا السبت بارتكاب "خطأ" في عملية الاختطاف هذه.

وأثر الاختطاف على عملية السلام التي بدأت منذ عام تقريبًا بين جيش التحرير الوطني وحكومة الرئيس بيترو، فضلاً عن وقف إطلاق النار الثنائي الذي دام ستة أشهر بعدما بدأ سريانه منذ 3 آب/أغسطس.