حرب مع الصين وظواهر مناخية مدمرة.. ماذا توقع "نبي يوم القيامة" لعام 2024؟

بقلم: يورونيوز

تنبأ نوستراداموس بـ"معركة قتالية وبحرية"، وقال إن "الخصم الأحمر سيصبح شاحبًا من الخوف، مما يضع المحيط العظيم في حالة من الرهبة".

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كشفت التوقعات التي خطّها من يُعرف بـ"نبي يوم القيامة" الفرنسي غير المشهور نوستراداموس قبل مئات السنين، أن العالم سيتجه في العام المقبل إلى مزيد من الاضطرابات والأزمات.

ففي تنبؤاته التي كتبها في القرن السادس عشر، وتحديدًا في عام 1555 بعنوان "النبوءات" (Les Propheties)، فإن عام 2024 سيجلب صراعًا عالميًا مستمرًا، واضطرابات ملكية، وكوارث إنسانية.

والجدير ذكره أن نوستراداموس كان قد توقّع بظهور شخصية هيتلر في أوروبا، وبهجمات 11 أيلول/ سبتمبر في أميركا وتفشي وباء كورونا، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. في المقابل، خابت الكثير من توقعاته، حيث تنبأ بأن يظهر "المسيح الدجال" عام 2023.

كما أن تفسير تنبؤات "نبي يوم القيامة" يمكن وضعها في نطاق التفسير لا النقل الحرفي لما تحمله من غموض بشكل عام.

ونقدم لكم أبرز 4 توقعات عالمية جاءت في كتاب نوستراداموس:

الحرب مع الصين

تنبأ نوستراداموس بـ"معركة قتالية وبحرية"، وقال إن "الخصم الأحمر سيصبح شاحبًا من الخوف، مما يضع المحيط العظيم في حالة من الرهبة".

ويعتقد البعض أن "العدو الأحمر" يمكن أن يشير إلى الصين، حيث تتزايد التوترات في المحيط الهادئ بشكل متزايد بين الولايات المتحدة وبكين.

الأمير هاري سيصبح ملكًا

وفي أحد أجزاء كتابه "النبوءات"، قال نوستراداموس إن "ملك الجزر" سوف "يُطرد بالقوة". ويعتقد البعض أن نوستراداموس كان يشير إلى الملك تشارلز الثالث.

علاوة على ذلك، قال نوستراداموس إن هذا الحاكم سيتم الانقلاب عليه من قبل "شخص لا يحمل أي لقب ملكي".

وبالنظر إلى أن الأمير ويليام هو الوريث الحالي ويحمل لقب ولي العهد، فهذا يعني أن الأمير هاري قد يكون ملك المملكة المتحدة المستقبلي، نظرًا لأنه تخلى عن جميع ألقابه.

مزيد من الكوارث المناخية

كما كتب نوستراداموس في كتاباته: "ستصبح الأرض الجافة أكثر جفافاً، وستكون هناك فيضانات عظيمة".

وتنبأ بأحداث مناخية متطرفة ومجاعة في العالم، وقال: "مجاعة كبيرة جدًا خلال موجة مناخية مدمرة سيشهدها العالم".

بابا جديد في الفاتيكان

ووفق التوقعات، فمن الممكن أن يتم استبدال البابا فرانسيس قريبًا. وكتب نوستراداموس: "بعد وفاة الحبر الأعظم العجوز، سيتم انتخاب روماني صغير بالسن وسيتعرض لانتقادات كثيرة، لكنه سيجلس لفترة طويلة وسيمارس نشاطًا مهمًا".

ويعاني البابا فرانسيس، الذي سيبلغ 87 عامًا يوم الأحد، من مشاكل صحية واضطر مؤخرًا إلى عدم حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بسبب التهاب في الرئة ومشاكل في التنفس.