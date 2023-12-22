شاهد: شخصيات الكاغانر المتغوط تلعب دور البطولة في مشاهد الميلاد في إسبانيا

بقلم: يورونيوز

يجاورالكاغانر في كتالونيا أضواء أشجار عيد الميلاد والهدايا في متاجر المنطقة بين إسبانيا وفرنسا.

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تشخص التماثيل المضحكة والتي تتخذ وضعية التغوط في المحال التجارية في تقليد كاتالوني يعود إلى القرن الثامن عشر، كرمز للحظ السعيد وخصوبة الأرض ووفرة الحصاد.

وكان قديما يمثل شخصية فلاح صغيريرتدي بنطالًا أسود وقميصًا أبيض وقبعة كاتالونية حمراء كلاسيكية تسمى باريتينا.

لكنه اليوم بات يصنع على هيئة مشاهير وشخصيات عامة وسياسية مثل الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومغنيين مثل مايكل جاكسون ووالرياضيين مثل نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.