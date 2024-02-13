تُقام النسخة الثالثة من مسابقة دبي للبيانو الكلاسيكي في فبراير المقبل. ستضع المنافسة الشاقة التي تستمر ثلاثة أسابيع عازفي البيانو المتنافسين باستعراض قدراتهم عبر مجموعة من المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية والمعاصرة.

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النسخة الثالثة من مسابقة البيانو الكلاسيكي تعود إلى دبي. وفي الفترة من 4 إلى 26 فبراير في مسرح زعبيل بفندق جميرا زعبيل سراي في أرخبيل النخلة بدبي، سيقدم المتنافسون مقطوعات موسيقية واسعة النطاق على البيانو الكلاسيكي في محاولة للفوز بجائزة مالية ضخمة.

فيما يلي أهم خمسة أشياء تحتاج إلى معرفتها حول مسابقة البيانو الكلاسيكي لعام 2024.

1) تاريخ المسابقة

هذه هي النسخة الثالثة من مسابقة البيانو الكلاسيكي. استمرت النسخة الأولى بين عامي 2017 و2018 وشهدت 11 جولة تمهيدية من المسابقات التي أقيمت حول العالم قبل أن تتوج الخاتمة الكبرى، في مالطا، عازفة البيانو الأوكرانية النمساوية آنا أوليفا كفائزة بها. لقد تغلبت على أكثر من 720 منافسًا من 70 دولة.

في النسخة الثانية لمسابقة البيانو الكلاسيكي في عام 2021، خرج عازف البيانو الكلاسيكي الروسي ميروسلاف كولتيشيف منتصرًا في المقر الجديد للخاتمة في دبي.

2) ماذا على المحك

يصل إجمالي جوائز البيانو الكلاسيكي إلى 250 ألف يورو. سيُوزّع المبلغ الضخم على الفائزين التسعة الأوائل في المسابقة.

سيحصل الفائز في الخاتمة الكبرى على مبلغ 150 ألف يورو، مقسمة بين جائزة قدرها 100 ألف يورو وجولة من الحفلات الموسيقية مدتها 10 أيام والتي سيدفع كلٌّ منها مكافأة شرفية قدرها 5000 يورو. سيحصل عازف البيانو في المركز الثاني على مبلغ 50 ألف يورو، بينما يحصل عازف البيانو في المركز الثالث على 25 ألف يورو، وينقسم الباقي إلى فئات أصغر بين التسعة الأوائل.

3) المنافسون

أولئك الذين أتيحت لهم الفرصة للتباري خلال المنافسة القاسية التي تستمر ثلاثة أسابيع للحصول على فرصة للفوز بالجائزة الكبرى، قد نجحوا بالفعل في اجتياز إحدى المسابقات التمهيدية الدولية الصعبة.

أقيمت هذه الجولات الـ 14 على مدار عامين بمسابقات في الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، والنمسا، وكازاخستان، وبولندا، والمملكة المتحدة، وأرمينيا، والصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإسرائيل، وإسبانيا.

في كل جولة، يتنافس المتنافسون الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا للوصول إلى المراكز الخمسة الأولى. يشكل هؤلاء المتأهلون الخمسة الأوائل 70 متنافسًا يشقون طريقهم إلى دبي للمشاركة في الخاتمة الكبرى.

4) الحصيلة حتى الآن

جوهر المنافسة. وعلى مدى الأسابيع الثلاثة، سيثبت المتأهلون للتصفيات النهائية في دبي جدارتهم على مدار أربع جولات. تشتمل كل جولة على حفل موسيقي يزداد تعقيدًا وسيُظهر قدرة العازفين على المهارة الموسيقية عبر النوع الكلاسيكي على البيانو.

في الجولة الأولى، على مدى 15-20 دقيقة، عزف العازفون ثلاثة أنواع مختلفة من المقطوعات الموسيقية. الأول كان عبارة عن مجموعة مختارة من مقدمة وشرود من مقطوعة "Well-Tempered Clavier" لباخ. تم تأليفها في الأصل في أوائل القرن الثامن عشر كوسيلة لإظهار قدرة البيانو على تغطية مجموعة كاملة من المقاييس، وأشهرها هي مقدمة باخ في سلم دو الكبير، والتي تمتد على التوقيعات الرئيسية للبيانو من خلال نمط تتابعي بسيط.

بعد ذلك، أدى العازفون مقطوعتين موهوبتين من مجموعة من اختيارهم من قبل الملحنين شوبان، وليست، ورخمانينوف، وسكريابين، وديبوسي. هذه مقطوعات فنية مثل مقطوعة شوبان الموسيقية. 10، رقم 3 (Tristesse)، والتي تُظهر مهارة العازف.

وأخيرًا، عزف العازفون مقطوعة موسيقية من اختيارهم.

أولئك الذين تأهلوا إلى الجولة الثانية، عزفوا في حفل موسيقي مدته 45-50 دقيقة بما في ذلك سوناتا بيانو كاملة من هايدن، أو موزارت، أو بيتهوفن، أو شوبرت. كل ملحن لديه عدد كبير من السوناتات للاختيار من بينها. جميعها، مثل سوناتا بيتهوفن الرابعة عشرة الشهيرة - المعروفة باسم سوناتا ضوء القمر - هي عروض فنية لقدرة العازف على نقل رحلة عاطفية من خلال البيانو فقط.

كان الجزء الثاني من هذه الجولة عبارة عن أداء لمؤلفات شوبان، أو ليست، أو برامز، أو شومان، أو مندلسون، أو فرانك، أو موسورجسكي. جلب مؤلفو البيانو اللاحقون مستويات جديدة من الديناميكيات والكفاءة البدنية إلى عروضهم، مثل أسلوب عازف البيانو المجري ليست الغريب الأطوار.

مرة أخرى، تضمنت هذه الجولة مقطوعة موسيقية من اختيار العازف، بشرط أن تكون مكتوبة بعد عام 1900.

5) ما يواجهه المنافسون الآن

الجولة الثالثة تزيد من سخونة المنافسة حيث يعزف المتنافسون جنبًا إلى جنب مع أوركسترا. هنا سيعزفون مقطوعة الملحن المقيم أليكسي شور "From My Bookshelf".

تبلغ مدة المقطوعة الرومانسية 45 دقيقة تقريبًا وستُظهر قدرة العازف على العمل جنبًا إلى جنب مع أوركسترا كاملة أثناء اجتيازهم أعمال شور السردية المبنية على شخصيات أدبية مشهورة مثل سندريلا، ودارتانيان، وروميو وجولييت.

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إذا لم يكن ذلك كافيًا، سيواصل المتنافسون عزفهم جنبًا إلى جنب مع الأوركسترا لعزف كونشيرتو البيانو رقم 20 لموزارت على سلم ري الصغير، وهي مقطوعة مدتها نصف ساعة تتميز بشكل كبير بالإتقان الكلاسيكي للعازف المنفرد.

المتنافسون الذين يصلون إلى الجولة النهائية من الخاتمة الكبرى في دبي سيواجهون التحدي الأكبر. يجب عليهم عزف كونشرتو البيانو من قائمة العظماء بما في ذلك بيتهوفن، وشوبان، وبروكوفييف، ورخمانينوف، وشومان، وتشايكوفسكي، وبرامز وليست.

إذا استخدموا، على سبيل المثال، كونشيرتو البيانو رقم 2 لرخمانينوف، فسيتعين عليهم أن يتعاملوا مع مقطوعة بيانو مذهلة في شدتها واستعراض القدرة التقنية للعازف بالإضافة إلى أسلوبه العاطفي الخاص.