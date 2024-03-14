اليونسكو تضم موسيقى التكنو في برلين إلى لائحة التراث الثقافي غير المادي

بقلم: يورونيوز

أعلنت منظمة اليونسكو أنها أضافت موسيقى التكنو في برلين إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي، إلى جانب خمسة تقاليد ألمانية أخرى.

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وأنشئت قائمة التراث الثقافي غير المادي في عام 2003، وهي مصممة لدعم والحفاظ على التقاليد وأشكال التعبير الثقافي الحي، بما في ذلك الموسيقى والمعتقدات والحرف اليدوية.

ما هي موسيقى تكنو برلين؟

واشتهرت العاصمة الألمانية منذ فترة طويلة بنادي التكنو النابض بالحياة، والذي نشأ في أوائل التسعينيات ودل على المرونة والعودة إلى التفاؤل بعد سقوط جدار برلين.

وقال توبياس راب، الكاتب والمؤلف الثقافي، لإذاعة NPR: "في السنوات التي تلت إعادة التوحيد، كان ثلث برلين الشرقية خاليًا".

وأضاف: "لم يكن هناك أحد يعيش هناك. لقد كانت مدينة أشباح. لذا، اتخذنا مبادرات في تلك الفترة وحولنا الأماكن المهجورة إلى أماكن للاحتفال".

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، واجه هذا القطاع في المدينة صعوبات متزايدة بسبب جائحة كوفيد-19 وارتفاع التكاليف وركود الأجور.

وكانت شركة غير ربحية تدعى "Rave the Planet" تقود حملة انضمام موسيقى التكنو في برلين إلى اليونسكو، وتنظيم حفلات موسيقية مخصصة في عامي 2022 و2023.

وقالت في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "تهانينا لجميع المبدعين الثقافيين الذين شكلوا وساهموا في ثقافة التكنو في برلين. هذا معلم رئيسي للثقافة بأكملها، وفرحتنا لا يمكن وصفها بالكلمات."

وأضافت: "سيساعدنا القرار في الاعتراف بثقافة الأندية باعتبارها قسمًا قيمًا وترويجيًا. في حين تم الاعتراف بدور الأوبرا والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية منذ فترة طويلة كجزء من الثقافة، فإن نوادي الموسيقى تكافح من أجل اعتبارها، بالتأكيد، كيانًا كاملاً".