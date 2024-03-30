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مهرجان "مدينة الأضواء" في تونس.. يزيّن ليالي رمضان ويحتفي بالمعالم الأثرية

مهرجان مدينة الأنوار في تونس
مهرجان مدينة الأنوار في تونس Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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بعد نجاح الدورتين السابقتين، بحضور أكثر من 5000 شخص كل ليلة في العامين السابقين، يعود مهرجان "مدينة الأضواء" للموسم الثالث ليبعث الحياة خلال شهر رمضان في العاصمة التونسية.

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ويمكن للزوار زيارة العديد من الأقسام الثقافية والتاريخية في المهرجان، والاستمتاع بمجموعة متنوعة من العروض الفنية والحرف اليدوية وورش العمل مع الحرفيين وتذوق المأكولات الشهية المعدة خصيصًا لهذه المناسبة الفريدة.

وتسعى هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على المدينة القديمة بتونس والترويج لهذا القلب التاريخي للعاصمة، والذي تم إدراجه ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1979، كوجهة سياحية، وبالتالي تمكين عامة الناس من اكتشاف كنوزها الثقافية غير المعروفة.

ومن خلال الجمع بين الجهات الفاعلة من القطاعين الخاص والعام والتطوعي، تهدف هذه المبادرة إلى إظهار أوجه التآزر التي يمكن تحقيقها من خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة الذين يحرصون على إعادة مدينة تونس إلى الحياة، وفق ما يقول المنظمون.

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