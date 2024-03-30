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عاجل. الشرطة الهولندية تعلن إطلاق سراح الرهائن الثلاثة المحتجزين في بلدة إيدي واعتقال المنفذ

الشرطة الهولندية مكان الحادث
الشرطة الهولندية مكان الحادث Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت الشرطة الهولندية إطلاق سراح الرهائن الثلاثة الذين كانوا محتجزين في بلدة هولندية، مشيرة إلى أن "الطوق الأمني لا يزال مستمراً"، قبل أن تؤكد اعتقال منفذ العملية.

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وصباح اليوم، طوّقت الشرطة الهولندية مبنى في بلدة إيدي، بعد أن قام مسلح باحتجاز عدد من الرهائن هناك.

وقال المتحدث باسم الشرطة سيمين كلوك حينها لوكالة أسوشيتد برس إن الأشخاص محتجزين كرهائن في بلدة إيدي، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل حول الحادث أو تحديد عدد الأشخاص المتورطين.

وقالت الشرطة في رسالة على موقع إكس، إنه "في الوقت الحالي لا يوجد ما يشير إلى وجود دافع إرهابي".

وكان الرهائن محتجزين في مقهى Petticoat، وهو بار وملهى ليلي شهير في إيدي، وفقًا لمصور فيديو لوكالة أسوشييتد برس في مكان الحادث.

وفي وقت سابق، أخلى الضباط 150 منزلًا بالقرب من ساحة مركزية، قائلين إن هناك شخصًا في المنطقة "يمكن أن يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين".

وأظهرت صور من مكان الحادث في إيدي، وهي بلدة تجارية ريفية تقع على بعد 85 كيلومترا جنوب شرق أمستردام، الشرطة ورجال الإطفاء في الشوارع في منطقة مطوقة.

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