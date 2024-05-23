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شاهد: الشرطة الإسبانية تستعيد لوحة للفنان بيكون سُرقت قبل تسعة أعوام

لوحة لرأس رجل، تحمل على ظهرها اسم "دراسة لصورة خوسيه كابيلو" للفنان لفرانسيس بيكون.
لوحة لرأس رجل، تحمل على ظهرها اسم "دراسة لصورة خوسيه كابيلو" للفنان لفرانسيس بيكون. Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت الشرطة الإسبانية، الخميس، العثور في مدريد على لوحة للرسام فرانسيس بيكون، قيمتها خمسة ملايين يورو، كانت قد سُرقت مع أربع لوحات أخرى للرسام البريطاني من شقة قبل تسع سنوات.

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وأفادت الشرطة أن اللوحة التي رسمت عام 1989 لرأس رجل، والتي تحمل على ظهرها اسم "دراسة لصورة خوسيه كابيلو"، تقدر قيمتها بخمسة ملايين يورو (5.4 مليون دولار).

وأضافت أنه" تم العثور عليها بعد اعتقال شخصين في شباط/ فبراير، للاشتباه في أنهما كانا بحوزتهما آخر لوحتين، من الأعمال الخمسة لبيكون".

وتقدر قيمة اللوحات الخمس المسروقة  بمبلغ 25 مليون يورو، وكانت ضمن مجموعة يملكها صديق مقرب لبيكون.

وكان المالك قد أبلغ  الشرطة عن سرقة اللوحات والأشياء الثمينة الأخرى في تموز/يوليو 2015.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 16 شخصًا، من بينهم اللصوص، منذ بدء التحقيقات.

وأفاد البيان إن الشرطة تواصل البحث عن اللوحة الخامسة، وتركز التحقيقات على إسبان لهم صلات بعصابات إجرامية من أوروبا الشرقية.

وكثيرًا ما قام الرسام البريطاني بيكون بزيارة مدريد، حيث أمضى بعض الوقت في دراسة اللوحات الفنية القديمة في متحف برادو، وكان قد توفي في العاصمة الإسبانية عام 1992 عن عمر ناهز الـ 82 عاماً.

المصادر الإضافية • أ ب

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